В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей

"В 15.14 произошло столкновение двух автомобилей на Пулковском шоссе, 43, один из автомобилей опрокинулся. В опрокинувшейся машине пострадали водитель, мужчина 45 лет, и двое детей пяти и шести лет", - сказано в сообщении.