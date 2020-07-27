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В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей
Водитель и двое детей пяти и шести лет пострадали при столкновении двух автомобилей на Пулковском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:29
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей

16:29 27.07.2020
402
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Водитель и двое детей пяти и шести лет пострадали при столкновении двух автомобилей на Пулковском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 15.14 произошло столкновение двух автомобилей на Пулковском шоссе, 43, один из автомобилей опрокинулся. В опрокинувшейся машине пострадали водитель, мужчина 45 лет, и двое детей пяти и шести лет", - сказано в сообщении.
Машина скорой помощи
Вчера, 11:35
В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали два человека
По данным пресс-службы, пострадавших осматривают медики. Обстоятельства ДТП уточняются.
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