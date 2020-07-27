https://ria.ru/20200727/1574996438.html
В Петербурге в ДТП пострадали водитель и двое детей
Водитель и двое детей пяти и шести лет пострадали при столкновении двух автомобилей на Пулковском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:29
2020-07-27T16:29
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574969894.html
санкт-петербург
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия