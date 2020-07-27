Вывозной рейс из Сеула во Владивосток запланировали на 1 августа

"Вниманию граждан России, планирующих в ближайшее время вернуться на Родину! 1 августа планируется рейс авиакомпании "S7 Airlines" по маршруту Сеул-Владивосток. Граждане России, находящиеся во Вьетнаме, могут вылететь из Хошимина или Ханоя в международный аэропорт "Инчхон" для транзита (до 24 часов)", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
26 июля, 17:14Вывозной рейс из Алма-Аты доставил в Москву 136 россиян
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.