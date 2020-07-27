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Вывозной рейс из Сеула во Владивосток запланировали на 1 августа
Вывозной рейс по маршруту Сеул-Владивосток запланирован на 1 августа, им также могут воспользоваться россияне, находящиеся во Вьетнаме, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:20
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Вывозной рейс из Сеула во Владивосток запланировали на 1 августа

16:09 27.07.2020 (обновлено: 16:20 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вывозной рейс по маршруту Сеул-Владивосток запланирован на 1 августа, им также могут воспользоваться россияне, находящиеся во Вьетнаме, говорится в сообщении генконсульства РФ в Хошимине.
"Вниманию граждан России, планирующих в ближайшее время вернуться на Родину! 1 августа планируется рейс авиакомпании "S7 Airlines" по маршруту Сеул-Владивосток. Граждане России, находящиеся во Вьетнаме, могут вылететь из Хошимина или Ханоя в международный аэропорт "Инчхон" для транзита (до 24 часов)", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Пассажирский самолет
26 июля, 17:14
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинТатьяна ГоликоваS7 AirlinesМосковская область (Подмосковье)Ростов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)ХанойОбщество
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