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Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы
Родственники убитого зимой актера из "Ералаша" пожаловались на угрозы накануне суда над обвиняемым. Об этом сообщает Starhit. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:05
культура
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волгоград
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, волгоград, происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы

16:05 27.07.2020
37428
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Родственники убитого зимой актера из "Ералаша" пожаловались на угрозы накануне суда над обвиняемым. Об этом сообщает Starhit.
Подростка убили 29 января в Волгограде в ходе уличного конфликта. Во время ссоры прохожий, с которым столкнулся начинающий актер, набросился на него с ножом. Суд над преступником должен состояться 29 июля, однако с недавних пор семья стала получать угрозы.
"Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи", — рассказала тетя подростка Светлана.
По ее словам, в городе мнения о трагедии разделились практически поровну между теми, кто понимает вину преступника, и теми, кто его защищает. По мнению собеседницы журнала, подобных преступлений в городе становится больше, но люди не придают этому значения.
"В любой момент могут напасть, избить, убить. И в таких условиях кто-то еще смеет оправдывать убийцу", — возмутилась женщина.
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КультураРоссияВолгоградПроисшествия
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