Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы

"Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи", — рассказала тетя подростка Светлана.

По ее словам, в городе мнения о трагедии разделились практически поровну между теми, кто понимает вину преступника, и теми, кто его защищает. По мнению собеседницы журнала, подобных преступлений в городе становится больше, но люди не придают этому значения.