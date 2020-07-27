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В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек
Около 1 тысячи человек вышли в понедельник в Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:02
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
шнур (сергей шнуров)
хабаровск
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200727/1574978541.html
https://ria.ru/20200727/1574973892.html
Миньены Фургала требуют незаконных действий.
23
Зачиньщиков выявить и этого бардака не будет.
22
6
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574671319_0:176:2906:1811_1400x0_80_0_0_7cc61695cc32e071adc2bb42e2ac6237.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, шнур (сергей шнуров), хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек

16:02 27.07.2020
4374
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Около 1 тысячи человек вышли в понедельник в Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
Дегтярев встретился с жителями Хабаровска
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Как сообщает корреспондент РИА Новости с места события, в понедельник на площади Ленина перед зданием правительства края собрались жители города и других городов и регионов, в частности, с Чукотки. Они прошли традиционным маршрутом по проезжей части центральных улиц и вернулись на площадь. Небольшой участок пути вместе с участниками акции прошёл лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который приехал в Хабаровск снимать фильм о митингах.
Участники скандировали традиционные лозунги, держали плакаты и флаги России и Хабаровского края. Задержаний на акции не было, митинг снимали журналисты, некоторые из них вели прямые трансляции.
Около 22.00 (15.00 мск) митингующие разошлись.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19.
По данным минздрава края, на вечер воскресенья зарегистрировано более 6,97 тысячи заболевших, из них 52 умерли, вылечились более 4,1 тысячи человек. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 12:22
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
12522836
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалШнур (Сергей Шнуров)ХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Миньены Фургала требуют незаконных действий.
27 июля, 16:18
Евгений Д
1000058
Зачиньщиков выявить и этого бардака не будет.
27 июля, 16:39
Илья Jlord
1000057
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Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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