В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек

ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Около 1 тысячи человек вышли в понедельник в Около 1 тысячи человек вышли в понедельник в Хабаровске на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места события, в понедельник на площади Ленина перед зданием правительства края собрались жители города и других городов и регионов, в частности, с Чукотки . Они прошли традиционным маршрутом по проезжей части центральных улиц и вернулись на площадь. Небольшой участок пути вместе с участниками акции прошёл лидер группы " Ленинград " Сергей Шнуров , который приехал в Хабаровск снимать фильм о митингах.

Участники скандировали традиционные лозунги, держали плакаты и флаги России и Хабаровского края. Задержаний на акции не было, митинг снимали журналисты, некоторые из них вели прямые трансляции.

Около 22.00 (15.00 мск) митингующие разошлись.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев

Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.

В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19.