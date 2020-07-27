В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за убийство падчерицы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее отмечалось, что 30 декабря 2018 года было обнаружено тело девочки 2004 года рождения. По подозрению в этих преступлениях был задержан ее отчим 1977 года рождения.

Следствие установило, что в этот день в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга мужчина "изнасиловал свою падчерицу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера". Девочка оказала сопротивление, мужчина закрыл ей рот подушкой, задушив ее.

Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконный оборот наркотиков".

"Приговором суда Соколову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.