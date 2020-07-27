https://ria.ru/20200727/1574993476.html
В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за убийство падчерицы
Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:52
2020-07-27T15:52
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74143/38/741433877_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_eccd6a7a5b974b7f5feef12a719708ee.jpg
https://ria.ru/20200727/1574990821.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74143/38/741433877_0:120:3072:1848_1400x0_80_0_0_eccd6a7a5b974b7f5feef12a719708ee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/74143/38/741433877_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_ba3c4ce2c5a0b8f2f3b0175ffd5d8ba5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/74143/38/741433877_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_4207ec6183a886d90073df1be5278197.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге
, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее отмечалось, что 30 декабря 2018 года было обнаружено тело девочки 2004 года рождения. По подозрению в этих преступлениях был задержан ее отчим 1977 года рождения.
Следствие установило, что в этот день в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга мужчина "изнасиловал свою падчерицу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера". Девочка оказала сопротивление, мужчина закрыл ей рот подушкой, задушив ее.
Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконный оборот наркотиков".
"Приговором суда Соколову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вердикт присяжных заседателей единодушно признал его виновным и не заслуживающим снисхождения.