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В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за убийство падчерицы
Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:52
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за убийство падчерицы

15:52 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю падчерицу в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее отмечалось, что 30 декабря 2018 года было обнаружено тело девочки 2004 года рождения. По подозрению в этих преступлениях был задержан ее отчим 1977 года рождения.
Следствие установило, что в этот день в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга мужчина "изнасиловал свою падчерицу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера". Девочка оказала сопротивление, мужчина закрыл ей рот подушкой, задушив ее.
Мужчину признали виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконный оборот наркотиков".
"Приговором суда Соколову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вердикт присяжных заседателей единодушно признал его виновным и не заслуживающим снисхождения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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