Специалисты Рослесхоза создали около 40 геоглифов в год юбилея Победы

"Мы в этом году создали около 40 геоглифов. Это рисунки, тексты, которые создаются на земле с помощью деревьев и кустарников, то есть которые как памятный знак остаются на долгие годы, и их могут видеть наши дети, внуки и правнуки. Это одна из тех форм, которые были в этом году созданы", - сказал Клинов.