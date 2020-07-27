Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200727/1574992950.html
Специалисты Рослесхоза создали около 40 геоглифов в год юбилея Победы
Около 40 геоглифов создали в этом году специалисты Рослесхоза, что стало частью празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:47
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574986807_0:90:960:630_1400x0_80_0_0_944699df9dc1326ca625f3d1c44664a9.jpg
https://ria.ru/20200204/1564218590.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574986807_0:90:960:630_1400x0_80_0_0_944699df9dc1326ca625f3d1c44664a9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574986807_0:0:960:720_1400x0_80_0_0_fec5868b7f1c7464e30aca9af321e5cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574986807_87:0:807:720_1400x0_80_0_0_7dc3bba43115df0c01e4bc5268f6bc0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

Специалисты Рослесхоза создали около 40 геоглифов в год юбилея Победы

15:47 27.07.2020
88
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Самаре
Геоглиф в Самаре
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
Геоглиф в Самаре
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 40 геоглифов создали в этом году специалисты Рослесхоза, что стало частью празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Геоглифы - масштабные тексты и рисунки, выполненные на земле с помощью лесных ландшафтов, которые видны с высоты.
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Уральском федеральном округе
Геоглиф в Уральском федеральном округе
1 из 4
Геоглиф в Уральском федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Кемеровской области
Геоглиф в Кемеровской области
2 из 4
Геоглиф в Кемеровской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГегоглиф в Тюменской области
Гегоглиф в Тюменской области
3 из 4
Гегоглиф в Тюменской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Центральном федеральном округе
Геоглиф в Центральном федеральном округе
4 из 4
Геоглиф в Центральном федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
1 из 4
Геоглиф в Уральском федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
2 из 4
Геоглиф в Кемеровской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
3 из 4
Гегоглиф в Тюменской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
4 из 4
Геоглиф в Центральном федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
"Мы в этом году создали около 40 геоглифов. Это рисунки, тексты, которые создаются на земле с помощью деревьев и кустарников, то есть которые как памятный знак остаются на долгие годы, и их могут видеть наши дети, внуки и правнуки. Это одна из тех форм, которые были в этом году созданы", - сказал Клинов.
Он пояснил, что рисунки видны с высоты птичьего полета.
Геоглиф в пустыне Наска
4 февраля, 04:11Туризм
В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
900103
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рекомендуем
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 423
Граница Израиля с Ливаном
СМИ сообщили о росте напряжения на границе Ливана и Израиля
Тест полоски в лаборатории
В Энгельсе закончился карантин у водителей маршруток
Айшвария Рай
Индийская актриса Айшвария Рай выздоровела после COVID-19
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Кузбассе росгвардейцы предотвратили несчастный случай с ребенком
Знак Московского метро
Московский метрополитен запустил новый тематический поезд
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Британцы признали мощь российского флота
Кот
В Британии впервые подтвердили коронавирус у домашнего кота
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за грозы
Служебная машина МЧС
На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Саратовцу продлили арест по делу о резонансном убийстве девочки у гаражей
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Молоток судьи
В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за убийство падчерицы
Южнокорейская группа BTS
Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке
Вид на Буэнос-Айрес
В Колумбии хотят запретить экспорт живого скота морем, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния