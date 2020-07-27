Специалисты Рослесхоза создали около 40 геоглифов в год юбилея Победы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 40 геоглифов создали в этом году специалисты Рослесхоза, что стало частью празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Геоглифы - масштабные тексты и рисунки, выполненные на земле с помощью лесных ландшафтов, которые видны с высоты.
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Уральском федеральном округе
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Геоглиф в Уральском федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Кемеровской области
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Геоглиф в Кемеровской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГегоглиф в Тюменской области
3 из 4
Гегоглиф в Тюменской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
© Фото : предоставлено пресс-службой РослесхозаГеоглиф в Центральном федеральном округе
4 из 4
Геоглиф в Центральном федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
1 из 4
Геоглиф в Уральском федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
2 из 4
Геоглиф в Кемеровской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
3 из 4
Гегоглиф в Тюменской области
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
4 из 4
Геоглиф в Центральном федеральном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой Рослесхоза
"Мы в этом году создали около 40 геоглифов. Это рисунки, тексты, которые создаются на земле с помощью деревьев и кустарников, то есть которые как памятный знак остаются на долгие годы, и их могут видеть наши дети, внуки и правнуки. Это одна из тех форм, которые были в этом году созданы", - сказал Клинов.
Он пояснил, что рисунки видны с высоты птичьего полета.