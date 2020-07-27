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Более 27 млн деревьев высадили в память о погибших в ВОВ
Участники акции "Сад памяти" высадили 27 миллионов 257 деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, заявила журналистам председатель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:38
2020-07-27T15:38
75 лет великой победы
волонтеры победы
ольга амельченкова
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры победы, ольга амельченкова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники акции "Сад памяти" высадили 27 миллионов 257 деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, заявила журналистам председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Мы достигли нашей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой отечественной войны. И последняя цифра - 27 миллионов 257 деревьев", - сказала Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она уточнила, что акция началась в марте на юге России, а закончилась в июле на Камчатке. В акции приняли участие более 300 тысяч человек, в том числе 20 тысяч волонтеров.
Как уточнил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, Рослесхоз обеспечивал подбор лесных участков для посадки, посадочным материалом, а также помогал доставить волонтеров к местам посадки.
"С учетом лесоводственных условий, которые сопровождали эту акцию, мы считаем, что акция будет продолжена осенью. Ряд субъектов перенесли акцию на осень", - сказал Клинов.