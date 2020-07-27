Более 27 млн деревьев высадили в память о погибших в ВОВ

Пресс-конференция по итогам международной акции "Сад Памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники акции "Сад памяти" высадили 27 миллионов 257 деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, заявила журналистам председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Мы достигли нашей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой отечественной войны. И последняя цифра - 27 миллионов 257 деревьев", - сказала Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она уточнила, что акция началась в марте на юге России, а закончилась в июле на Камчатке. В акции приняли участие более 300 тысяч человек, в том числе 20 тысяч волонтеров.

Как уточнил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, Рослесхоз обеспечивал подбор лесных участков для посадки, посадочным материалом, а также помогал доставить волонтеров к местам посадки.