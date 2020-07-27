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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:35
гумвд
элла памфилова
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573812481.html
https://ria.ru/20200702/1573787385.html
Маловато дали. Увы...
22
А чего так скромно, всего 2,5 тысячи? Пока будут такие скромные наказания, эта публика так и будет провоцировать всех.
14
5
санкт-петербург
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_62588da0ce35ff9d1a2233005fe24934.jpg
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РИА Новости
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60
гумвд, элла памфилова, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

15:35 27.07.2020
3114
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление работы избиркома) на 500 рублей и две тысячи рублей соответственно", - говорится в релизе.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
2 июля, 18:51Голосование по поправкам в Конституцию
На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения
Также суд вынес предупреждение Френкелю за нахождение на избирательном участке без маски и перчаток.
Суд установил, что Френкель в помещении УИК №2191 "провоцировал конфликтную ситуацию" и "учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении" комиссии. Как следует из протокола, полицейский предложил Френкелю проследовать с ним в отдел, но журналист всячески сопротивлялся и "отталкивал сотрудников полиции".
Френкель свою вину ни по одному из нарушений не признал.
Ранее Френкель заявил, что 1 июля на избирательном участке в Петербурге полицейский сломал ему руку. В ГУМВД сообщили, что нападения на журналиста не было, его вывели из помещения, потому что он мешал работе комиссии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение главе петербургского избиркома Виктору Миненко разобраться в ситуации. В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с корреспондентом и фотографом "Медиазоны".
Кремлевская набережная в Москве
2 июля, 13:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем
373111125
Обсудить 5
ГУМВДЭлла ПамфиловаСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Маловато дали. Увы...
27 июля, 15:59
GlAV 407
800158
А чего так скромно, всего 2,5 тысячи? Пока будут такие скромные наказания, эта публика так и будет провоцировать всех.
27 июля, 17:06
Арсений Новиков
500009
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