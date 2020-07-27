В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) и ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление работы избиркома) на 500 рублей и две тысячи рублей соответственно", - говорится в релизе.

Также суд вынес предупреждение Френкелю за нахождение на избирательном участке без маски и перчаток.

Суд установил, что Френкель в помещении УИК №2191 "провоцировал конфликтную ситуацию" и "учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении" комиссии. Как следует из протокола, полицейский предложил Френкелю проследовать с ним в отдел, но журналист всячески сопротивлялся и "отталкивал сотрудников полиции".

Френкель свою вину ни по одному из нарушений не признал.