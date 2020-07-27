https://ria.ru/20200727/1574990821.html
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК России. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:28
2020-07-27T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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2
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге
, признал вину, следует из распространенного видео СК
России.
"Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. <...> Полностью признаю свою вину в содеянном. Мне очень жаль", — сказал подозреваемый следователям.
Мужчина подозревается в том, что в ночь на 27 июля нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры.
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.