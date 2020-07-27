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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК России. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

15:28 27.07.2020 (обновлено: 17:39 27.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК России.
"Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. <...> Полностью признаю свою вину в содеянном. Мне очень жаль", — сказал подозреваемый следователям.
Мужчина подозревается в том, что в ночь на 27 июля нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры.
Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
Полицейский автомобиль
16 июня, 14:04
Расчлененное тело мужчины обнаружили в реке в Ленинградской области
4527281
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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