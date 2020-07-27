Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге , признал вину, следует из распространенного видео СК России.

"Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. <...> Полностью признаю свою вину в содеянном. Мне очень жаль", — сказал подозреваемый следователям.

Мужчина подозревается в том, что в ночь на 27 июля нанес своей супруге несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры.

Преступление произошло в одном из домов на проспекте Художников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".