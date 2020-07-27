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75 лет Великой Победы
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Акция "Сад памяти" прошла в 50 странах мира
Международная акция "Сад памяти", в рамках которой в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны было высажено более 27 миллионов... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:19
75 лет великой победы
волонтеры победы
ольга амельченкова
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
александр радьков
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353
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волонтеры победы, ольга амельченкова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр радьков

Акция "Сад памяти" прошла в 50 странах мира

15:19 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова во время пресс-конференции по итогам международной акции "Сад Памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Амельченкова во время пресс-конференции по итогам международной акции Сад Памяти в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", в рамках которой в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны было высажено более 27 миллионов деревьев, прошла в 50 странах мира, сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В первую очередь акцию поддержали бывшие республики СССР, но откликнулось и дальнее зарубежье.
"Не могу не привести пример США, 8 мая в Вашингтоне дипломаты высадили "победную" сирень. Торжественная высадка деревьев состоялась и на территории посольства России в Гаване. В Непал специально для акции "Сад памяти" доставили русские березы, – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.
Он отметил, что акция имеет особое значение для наших соотечественников за рубежом для сохранения культуры и семейных ценностей.
Специально для зарубежных участников официальный сайт акции садпамяти2020.рф перевели на 15 языков. На официальном сайте можно найти и фотографии посаженных на частных территориях деревьев в Перу, Марокко, США и других странах.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыОльга АмельченковаВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Александр Радьков
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