Акция "Сад памяти" прошла в 50 странах мира

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова во время пресс-конференции по итогам международной акции "Сад Памяти" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", в рамках которой в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны было высажено более 27 миллионов деревьев, прошла в 50 странах мира, сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В первую очередь акцию поддержали бывшие республики СССР, но откликнулось и дальнее зарубежье.

"Не могу не привести пример США, 8 мая в Вашингтоне дипломаты высадили "победную" сирень. Торжественная высадка деревьев состоялась и на территории посольства России в Гаване. В Непал специально для акции "Сад памяти" доставили русские березы, – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков.

Он отметил, что акция имеет особое значение для наших соотечественников за рубежом для сохранения культуры и семейных ценностей.