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Медиавойны
https://ria.ru/20200727/1574988136.html
В Госдуме продолжат мониторинг информации в зарубежных СМИ о России
У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне еще остаются вопросы к иностранным СМИ и их публикациям, мониторинг информации в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:05
медиавойны
россия
василий пискарев
госдума рф
медиа - общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, василий пискарев, госдума рф, медиа - общество

В Госдуме продолжат мониторинг информации в зарубежных СМИ о России

15:05 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне еще остаются вопросы к иностранным СМИ и их публикациям, мониторинг информации в зарубежных изданиях о России будет продолжен, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, подводя итоги работы за весну.
"По ряду медиаресурсов – таких, как "Медуза", "МБХ-медиа", "Русская служба BBC" - у комиссии остаются вопросы, мониторинг информации, публикуемой в зарубежных изданиях, будет продолжен. Кроме того, комиссия настаивает на неукоснительном соблюдении СМИ-иноагентами требований об обязательной маркировке их продукции", - заявил депутат.
По его мнению, у граждан есть право знать, что распространяемая на российскую аудиторию информация, "будь то тексты или аудиовизуальная продукция, выпускается СМИ, выполняющим в нашей стране функции иностранного агента, и финансируется из-за рубежа".
"Это не противоречит международной практике, не ущемляет свободу слова, лишь делает работу подобных СМИ более прозрачной", - уверяет Пискарев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Он подчеркнул, что комиссия также подготовила пакет законопроектов, работа над которым велась на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции. Депутат напомнил, что две инициативы уже внесены в Госдуму - об уголовной ответственности за склонение к наркопотреблению в сети и о блокировке доступа к информации с оправданием экстремистской или террористической деятельности.
"Комиссия доказала наличие фактов иностранного вмешательства в нашу наркополитику, цель которого – увеличить количество наркопотребителей, что представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и разрушает традиционные нравственные ценности", - сообщил он.
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МедиавойныРоссияВасилий ПискаревГосдума РФМедиа - Общество
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