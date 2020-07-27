В Госдуме продолжат мониторинг информации в зарубежных СМИ о России

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. У комиссии У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне еще остаются вопросы к иностранным СМИ и их публикациям, мониторинг информации в зарубежных изданиях о России будет продолжен, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев , подводя итоги работы за весну.

"По ряду медиаресурсов – таких, как "Медуза", "МБХ-медиа", "Русская служба BBC" - у комиссии остаются вопросы, мониторинг информации, публикуемой в зарубежных изданиях, будет продолжен. Кроме того, комиссия настаивает на неукоснительном соблюдении СМИ-иноагентами требований об обязательной маркировке их продукции", - заявил депутат.

По его мнению, у граждан есть право знать, что распространяемая на российскую аудиторию информация, "будь то тексты или аудиовизуальная продукция, выпускается СМИ, выполняющим в нашей стране функции иностранного агента, и финансируется из-за рубежа".

"Это не противоречит международной практике, не ущемляет свободу слова, лишь делает работу подобных СМИ более прозрачной", - уверяет Пискарев.

Он подчеркнул, что комиссия также подготовила пакет законопроектов, работа над которым велась на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции. Депутат напомнил, что две инициативы уже внесены в Госдуму - об уголовной ответственности за склонение к наркопотреблению в сети и о блокировке доступа к информации с оправданием экстремистской или террористической деятельности.