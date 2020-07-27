https://ria.ru/20200727/1574985371.html
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево"
Неизвестный сообщил о "минировании" аэровокзального комплекса и всех самолётов в аэропорту "Шереметьево", идет проверка, эвакуация людей не проводится, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:31
2020-07-27T14:31
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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https://ria.ru/20200504/1570961591.html
https://ria.ru/20200726/1574945712.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шереметьево (аэропорт), происшествия