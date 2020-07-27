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Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево"
Неизвестный сообщил о "минировании" аэровокзального комплекса и всех самолётов в аэропорту "Шереметьево", идет проверка, эвакуация людей не проводится, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:31
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево"

14:31 27.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабочие в терминале D аэропорта Шереметьево
Рабочие в терминале D аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рабочие в терминале D аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" аэровокзального комплекса и всех самолётов в аэропорту "Шереметьево", идет проверка, эвакуация людей не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило анонимное сообщение о минировании аэровокзала и воздушных судов на стоянках", - сказал собеседник агентства.
Самолет в небе
4 мая, 17:27
В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании двух самолетов
По его словам, проводится проверка всех помещений аэровокзального комплекса. Эвакуация персонала и пассажиров не проводится.
Накануне неизвестный сообщил о "минировании" всех аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре. Угрозы не подтвердились.
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
26 июля, 17:00
В Химках эвакуировали три жилых дома из-за сообщений о "минировании"
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МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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