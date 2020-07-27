Британское правительство разработало стратегию по борьбе с ожирением

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство опубликовало национальную стратегию по борьбе с ожирением - она предусматривает запрет на рекламу еды с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также прекращение в магазинах акций "два по цене одного".

"Ожирение является одной из крупнейших проблем в здравоохранении, с которой сталкивается страна. Почти две трети или 63% совершеннолетних жителей Англии живут с лишним весом или ожирением, один из трех учеников начальной школы также страдает ожирением или имеет лишний вес. Лечение пациентов со связанными с лишним весом заболеваниями обходится национальной системе здравоохранения в 6 миллиардов фунтов в год", - говорится в опубликованном правительством документе.

Срочность новых мер кабинет министров объясняет свидетельствами того, что лишний вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания в случае заражения COVID-19

"Люди с лишним весом или ожирением подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания или смерти от COVID-19. Этот риск существенно возрастает с увеличением индекса массы тела (BMI). Около 8% помещенных в реанимацию тяжелобольных пациентов с COVID-19 страдали сильным ожирением", - говорится в стратегии.

Для борьбы с ожирением правительство предлагает запретить транслировать в дневное время по ТВ и в интернете рекламу продуктов и еды с высоким содержанием жира, соли и сахара. Главная задача этой меры - предотвратить просмотр такой рекламы детьми. Согласно приведенным в документе данным, реклама такой еды составляет 47,6% от всего рекламного потока на телеканалах, а в период времени с 18.00 до 21.00 - когда такие ролики с высокой вероятностью могут увидеть дети - почти 60%.

"Исследования показывают, что просмотр такой рекламы может повлиять на модель питания детей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также выработать у детей пищевые предпочтения", - говорится в стратегии.

Еще одной мерой борьбы с ожирением является запрет акций "два по цене одного" на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара в магазинах в Англии. Также будет запрещено размещать рекламу таких товаров и призывы их покупать на входах в магазины, на кассах и на интернет-сайтах.

"В Британии мы тратим больше средств на покупку товаров по акциям, чем любая другая страна Европы. Согласно проведенному в 2018 году исследованию, 43% продовольствия и напитков приобреталось в специальных точках магазинов (входы и кассы), в то время как "здоровой" продукции было приобретен только 1%. Предоставление магазинами скидок на более полезные продукты, в частности, фрукты и овощи, будет поощряться", - отмечается в стратегии.

Власти обяжут компании размещать на упаковках товаров информацию о содержании калорий в продуктах. Это требование коснется также больших ресторанов и кафе - следовать ему будут обязаны компании и сети, в которых работают более 250 сотрудников. Правительство отмечает, что 75% семей регулярно посещают рестораны и закусочные, либо заказывают блюда на вынос. В 2010 году таких семей было 69%.

"Часто попросту нет информации о количестве калорий в заказанном блюде, и наши исследования показывают, что люди при таком питании обычно потребляют ежедневно на 200 калорий больше, чем если бы готовили и питались дома", - говорится в стратегии.

Власти планируют, что маркировка о калорийности будет размещаться на товарах на лицевой стороне упаковки, она должна быть хорошо различимой и для упрощения восприятия трехцветной - зеленым будут обозначаться полезные продукты, желтым - с содержанием соли, сахара и жира, а красным - с повышенным содержанием этих веществ.

Правительство планирует обязать производителей алкогольных напитков размещать информацию о калориях на бутылках. Согласно приведенным в стратегии данным, британцы с алкоголем потребляют около 10% от нормы калорий, при этом 80% жителей страны не имеют представления о калорийности алкогольных напитков.

Изменения ждут и национальную систему здравоохранения NHS. Стратегия предусматривает расширение поддержки людей, решивших сбросить вес: для них будут созданы приложения для смартфонов и онлайн-инструменты для контроля за потребляемыми калориями и весом. С начала следующего года врачи будут советовать людям с лишним весом и ожирением контролировать питание и подвижность, планируется даже выписывать "рецепты" на физические упражнения.