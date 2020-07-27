https://ria.ru/20200727/1574984104.html
Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:17
2020-07-27T14:23
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
госдума рф
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владимир путин
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хабаровский край
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4
хабаровск
хабаровский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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