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Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:23
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
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353
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Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

14:17 27.07.2020 (обновлено: 14:23 27.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАБАРОВСК, 27 июл – РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Да (вступил в партию), но на выборы я не иду… Пока думаю так", - сказал Шнуров журналистам в Хабаровске, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах в ГД в 2021 году.
Также Шнуров отметил, что не стоит ожидать его участия в выборах губернатора Хабаровского края. "Нет, у нас в Петербурге еще не все слава богу", - сказал он.
Ранее пресс-служба Партии роста сообщила, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинХабаровскХабаровский крайСанкт-ПетербургПолитика
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