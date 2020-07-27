Эксперты оценили ужесточение наказания за нелегальный техосмотр

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ввести уголовную ответственность за организацию нелегального технического осмотра в РФ необходимо давно, езда с поддельным документом о ТО создает угрозу на дорогах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

С 27 июля в России введена уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Дополненная статья 171 УК РФ предусматривает за это штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

Антон Цветков. "Можно сказать, что данная мера - уже назревшее решение, которое давно следовало принять и претворить в жизнь", - сказал председатель движения " Сильная Россия

Эксперт полагает, что теневой техосмотр дискредитирует саму идею и необходимость реальной проверки технического состояния транспорта и поддержания автомобиля в порядке.

Его коллега адвокат, профессор, эксперт "Сильной России" по правовым вопросам Янис Юкша отметил, что подделка документа о техосмотре – уголовно наказуемое деяние. К тому же если такой документ дает право на управление машиной, а ее состояние не соответствует предъявляемым требованиям, то создается опасность жизни и здоровью всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.