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Эксперты оценили ужесточение наказания за нелегальный техосмотр
Ввести уголовную ответственность за организацию нелегального технического осмотра в РФ необходимо давно, езда с поддельным документом о ТО создает угрозу на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:13
сильная россия
антон цветков ("сильная россия")
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), здоровье - общество, общество

Эксперты оценили ужесточение наказания за нелегальный техосмотр

14:13 27.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыдача диагностических карт техосмотра
Выдача диагностических карт техосмотра
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выдача диагностических карт техосмотра. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ввести уголовную ответственность за организацию нелегального технического осмотра в РФ необходимо давно, езда с поддельным документом о ТО создает угрозу на дорогах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
С 27 июля в России введена уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Дополненная статья 171 УК РФ предусматривает за это штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или до шести месяцев ареста.
"Можно сказать, что данная мера - уже назревшее решение, которое давно следовало принять и претворить в жизнь", - сказал председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Эксперт полагает, что теневой техосмотр дискредитирует саму идею и необходимость реальной проверки технического состояния транспорта и поддержания автомобиля в порядке.
Его коллега адвокат, профессор, эксперт "Сильной России" по правовым вопросам Янис Юкша отметил, что подделка документа о техосмотре – уголовно наказуемое деяние. К тому же если такой документ дает право на управление машиной, а ее состояние не соответствует предъявляемым требованиям, то создается опасность жизни и здоровью всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.
"Транспортное средство, как средство повышенной опасности, представляет угрозу для жизни и здоровья, и это неплохо, что, наконец, обратили внимание, что подобные деяния действительно создают угрозу на дорогах. Эту ситуацию давно нужно поправить", - пояснил он.
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра
Вчера, 11:41
Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр
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Сильная РоссияАнтон Цветков ("Сильная Россия")Здоровье - ОбществоОбщество
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