https://ria.ru/20200727/1574983584.html
Эксперты оценили ужесточение наказания за нелегальный техосмотр
Ввести уголовную ответственность за организацию нелегального технического осмотра в РФ необходимо давно, езда с поддельным документом о ТО создает угрозу на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:13
2020-07-27T14:13
сильная россия
антон цветков ("сильная россия")
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ввести уголовную ответственность за организацию нелегального технического осмотра в РФ необходимо давно, езда с поддельным документом о ТО создает угрозу на дорогах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
С 27 июля в России введена уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Дополненная статья 171 УК РФ предусматривает за это штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или до шести месяцев ареста.
"Можно сказать, что данная мера - уже назревшее решение, которое давно следовало принять и претворить в жизнь", - сказал председатель движения "Сильная Россия
" Антон Цветков
.
Эксперт полагает, что теневой техосмотр дискредитирует саму идею и необходимость реальной проверки технического состояния транспорта и поддержания автомобиля в порядке.
Его коллега адвокат, профессор, эксперт "Сильной России" по правовым вопросам Янис Юкша отметил, что подделка документа о техосмотре – уголовно наказуемое деяние. К тому же если такой документ дает право на управление машиной, а ее состояние не соответствует предъявляемым требованиям, то создается опасность жизни и здоровью всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.
"Транспортное средство, как средство повышенной опасности, представляет угрозу для жизни и здоровья, и это неплохо, что, наконец, обратили внимание, что подобные деяния действительно создают угрозу на дорогах. Эту ситуацию давно нужно поправить", - пояснил он.