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Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы
Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, сообщает Tourdom. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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оаэ, мальдивы, туризм, авиарейсы, новости - туризм, москва, турция, стамбул, ростов-на-дону, санкт-петербург

Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы

17:50 27.07.2020
868
© РИА Новости / Ольга Савельева / Перейти в фотобанкРоссийские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва в аэропорту Анталия
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва в аэропорту Анталия
© РИА Новости / Ольга Савельева
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, сообщает Tourdom.
После обнародования в минувшую пятницу, 24 июля, правительственного решения о возобновлении авиарейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию специалисты туррынка сразу отметили – это открывает возможности для туризма не только в указанные три страны. Например, из Стамбула, полеты в который из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону станут доступны с 1 августа, есть удобные и зачастую выгодные по цене стыковочные маршруты в ОАЭ.
"Эмираты готовы принимать российских путешественников при наличии справки с негативным результатом по COVID-19, полученной максимум за 96 часов до прилета. Поэтому препятствий для посещения ОАЭ нашими туристами нет", – поясняет гендиректор крупного туроператора Тарас Кобищанов.
А руководитель другого туроператора Артур Мурадян считает, что на базе рейсов через Стамбул можно предлагать туры не только в Эмираты, но и на Мальдивы. Напомним, эта страна также благосклонна к приему российских туристов.
Специалисты солидарны – рассчитывать на активизацию спроса по ОАЭ можно будет лишь после того, как станут возможны прямые перелеты на это направление. Что касается Мальдив, то необходим хотя бы больший выбор стыковочных маршрутов.
Бассейн отеля в Анталии
20 июля, 08:00Туризм
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
610038
ТуризмОАЭМальдивыТуризмавиарейсыНовости - ТуризмМоскваТурцияСтамбулРостов-на-ДонуСанкт-Петербург
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