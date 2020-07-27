Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, сообщает Tourdom.

После обнародования в минувшую пятницу, 24 июля, правительственного решения о возобновлении авиарейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию специалисты туррынка сразу отметили – это открывает возможности для туризма не только в указанные три страны. Например, из Стамбула, полеты в который из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону станут доступны с 1 августа, есть удобные и зачастую выгодные по цене стыковочные маршруты в ОАЭ.

"Эмираты готовы принимать российских путешественников при наличии справки с негативным результатом по COVID-19, полученной максимум за 96 часов до прилета. Поэтому препятствий для посещения ОАЭ нашими туристами нет", – поясняет гендиректор крупного туроператора Тарас Кобищанов.

А руководитель другого туроператора Артур Мурадян считает, что на базе рейсов через Стамбул можно предлагать туры не только в Эмираты, но и на Мальдивы. Напомним, эта страна также благосклонна к приему российских туристов.