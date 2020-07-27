https://ria.ru/20200727/1574983214.html
Открытие Турции может дать рестарт туризму в ОАЭ и на Мальдивы
Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, сообщает Tourdom. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:50
2020-07-27T17:50
оаэ
мальдивы
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Специалисты туррынка отметили, что возобновление рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию откроет возможности для туризма и в другие страны, сообщает
Tourdom.
После обнародования в минувшую пятницу, 24 июля, правительственного решения о возобновлении авиарейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию специалисты туррынка сразу отметили – это открывает возможности для туризма не только в указанные три страны. Например, из Стамбула, полеты в который из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону станут доступны с 1 августа, есть удобные и зачастую выгодные по цене стыковочные маршруты в ОАЭ.
"Эмираты готовы принимать российских путешественников при наличии справки с негативным результатом по COVID-19, полученной максимум за 96 часов до прилета. Поэтому препятствий для посещения ОАЭ нашими туристами нет", – поясняет гендиректор крупного туроператора Тарас Кобищанов.
А руководитель другого туроператора Артур Мурадян считает, что на базе рейсов через Стамбул можно предлагать туры не только в Эмираты, но и на Мальдивы. Напомним, эта страна также благосклонна к приему российских туристов.
Специалисты солидарны – рассчитывать на активизацию спроса по ОАЭ можно будет лишь после того, как станут возможны прямые перелеты на это направление. Что касается Мальдив, то необходим хотя бы больший выбор стыковочных маршрутов.