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ЕГЭ не показал серьезных провалов в знаниях школьников, заявил Кравцов
Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:31
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353
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, образование - общество, общество

ЕГЭ не показал серьезных провалов в знаниях школьников, заявил Кравцов

13:55 27.07.2020 (обновлено: 14:31 27.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались", - заявил Кравцов на брифинге в понедельник.
Он отметил, что министерство сопоставило средние баллы ЕГЭ 2020 года со средними баллами за период с 2016 по 2019 годы. По русскому языку в этом году средний балл составил 71,6, а по итогам четырех лет - 69,3, то есть рост более чем на 2 балла. По профильной математике средний балл в этом году составил 53,9, по итогам четырех лет – 49,6, повышение на 4 балла, уточнил Кравцов.
По его словам, повысился средний балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. По химии средний балл в этом году составил 54,4, а по итогам четырех лет – 54,3, то есть результаты стабильны, подчеркнул министр.
"Можно сделать вывод, что никаких срывов, сбоев в проведении ЕГЭ и серьезных опасений тех, которые были связаны с тем, что будут провалы в качестве образования, не оправдались", - уточнил Кравцов.
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