ЕГЭ не показал серьезных провалов в знаниях школьников, заявил Кравцов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов

"Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались", - заявил Кравцов на брифинге в понедельник.

Он отметил, что министерство сопоставило средние баллы ЕГЭ 2020 года со средними баллами за период с 2016 по 2019 годы. По русскому языку в этом году средний балл составил 71,6, а по итогам четырех лет - 69,3, то есть рост более чем на 2 балла. По профильной математике средний балл в этом году составил 53,9, по итогам четырех лет – 49,6, повышение на 4 балла, уточнил Кравцов.

По его словам, повысился средний балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. По химии средний балл в этом году составил 54,4, а по итогам четырех лет – 54,3, то есть результаты стабильны, подчеркнул министр.