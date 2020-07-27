https://ria.ru/20200727/1574981929.html
ЕГЭ не показал серьезных провалов в знаниях школьников, заявил Кравцов
Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:55
2020-07-27T14:31
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
https://sn.ria.ru/20200727/1574983041.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_420aa75065b595d1fb0a8c1189cf452e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7568e90e0cbf9fdf1831cb06996e0691.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, образование - общество, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Серьезных провалов в знаниях школьников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не показал, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов
.
"Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались", - заявил Кравцов на брифинге в понедельник.
Он отметил, что министерство сопоставило средние баллы ЕГЭ 2020 года со средними баллами за период с 2016 по 2019 годы. По русскому языку в этом году средний балл составил 71,6, а по итогам четырех лет - 69,3, то есть рост более чем на 2 балла. По профильной математике средний балл в этом году составил 53,9, по итогам четырех лет – 49,6, повышение на 4 балла, уточнил Кравцов.
По его словам, повысился средний балл по физике, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе. По химии средний балл в этом году составил 54,4, а по итогам четырех лет – 54,3, то есть результаты стабильны, подчеркнул министр.
"Можно сделать вывод, что никаких срывов, сбоев в проведении ЕГЭ и серьезных опасений тех, которые были связаны с тем, что будут провалы в качестве образования, не оправдались", - уточнил Кравцов.