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В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ
Единый госэкзамен прошел максимально объективно, утечек материалов нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:25
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сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, образование - общество, общество

В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ

13:52 27.07.2020 (обновлено: 14:25 27.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен прошел максимально объективно, утечек материалов нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Сегодня мы уже можем говорить, что экзамен прошел максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было", - сказал Кравцов на брифинге в понедельник.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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