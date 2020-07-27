https://ria.ru/20200727/1574981755.html
В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ
Единый госэкзамен прошел максимально объективно, утечек материалов нет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:52
2020-07-27T14:25
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200727/1574977295.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, образование - общество, общество