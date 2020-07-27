В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве , возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве

Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, рассказавший, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив.

"Неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет", - говорится в сообщении. Строителя с ранением на спину доставили в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, 36-летнего жителя столицы. При досмотре у него нашли пневматический пистолет.