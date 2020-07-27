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В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя
Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:49
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
новая москва, гумвд, москва, происшествия

В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя

13:49 27.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, рассказавший, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив.
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"Неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет", - говорится в сообщении. Строителя с ранением на спину доставили в больницу.
Полиция задержала подозреваемого, 36-летнего жителя столицы. При досмотре у него нашли пневматический пистолет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "хулиганство", - отмечается в сообщении. Стрелявший оставлен под подпиской о невыезде.
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