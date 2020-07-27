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Депутаты Мосгордумы предложили реабилитировать ряд малых водоемов
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв оценили состояние прудов на северо-востоке... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:42
мосприрода
алексей шапошников
александр соловьев
московская городская дума
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мосприрода, алексей шапошников, александр соловьев, московская городская дума, общество

Депутаты Мосгордумы предложили реабилитировать ряд малых водоемов

13:42 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская городская Дума
Московская городская Дума
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Московская городская Дума. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв оценили состояние прудов на северо-востоке столицы и предложили реабилитировать часть из них уже в 2020 году, сообщает пресс-служба МГД.
"Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв оценили состояние прудов СВАО и направили обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства с конкретными предложениями по их комплексному восстановлению", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в объезде также принимали участие представители органов исполнительной власти, муниципальные депутаты и жители районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково. Маршрут объезда включал в себя Капустинский, Лазоревые, Кольский, Ясный и Медведковский пруды.
Как отметил Шапошников, в Северо-Восточном округе систематическая работа по оценке состояния водоемов проводится с 2012 года, тогда был начат проект "Муниципальный контроль".
"В ходе нашего предыдущего осмотра прудов в Свиблово и Медведково в феврале этого года, наметили пути их реабилитации, что и было закреплено в проектах охранных мероприятий. По итогам сегодняшнего осмотра могу сказать, что многое из того, что было запланировано, удалось сделать. Однако, принимая во внимание плохое состояние водоемов в целом, а также многочисленные просьбы жителей по их приведению в порядок, пришли к выводу о необходимости проведения уже в 2020 году работ по реабилитации прудов Капустинский, Лазоревые, Кольский, Ясный и Медведковский", - сказал Шапошников, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, особую тревогу вызывает Медведковский пруд, так как последний раз он проходил очистку в 2014-2015 годах силами ГПБУ "Мосприрода".
"В настоящее время состояние объекта является крайне неудовлетворительным, за все эти годы так и не была выявлена причина уходы воды из этого водоема. В связи с особой значимостью пруда для жителей района Северное Медведково, участники объезда считают необходимым провести запланированные мероприятия по его восстановлению незамедлительно", - сказал Шапошников.
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МосприродаАлексей ШапошниковАлександр СоловьевМосковская городская думаОбщество
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