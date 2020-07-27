Депутаты Мосгордумы предложили реабилитировать ряд малых водоемов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв оценили состояние прудов на северо-востоке столицы и предложили реабилитировать часть из них уже в 2020 году, сообщает пресс-служба МГД.

"Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьёв оценили состояние прудов СВАО и направили обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства с конкретными предложениями по их комплексному восстановлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в объезде также принимали участие представители органов исполнительной власти, муниципальные депутаты и жители районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково. Маршрут объезда включал в себя Капустинский, Лазоревые, Кольский, Ясный и Медведковский пруды.

Как отметил Шапошников, в Северо-Восточном округе систематическая работа по оценке состояния водоемов проводится с 2012 года, тогда был начат проект "Муниципальный контроль".

"В ходе нашего предыдущего осмотра прудов в Свиблово и Медведково в феврале этого года, наметили пути их реабилитации, что и было закреплено в проектах охранных мероприятий. По итогам сегодняшнего осмотра могу сказать, что многое из того, что было запланировано, удалось сделать. Однако, принимая во внимание плохое состояние водоемов в целом, а также многочисленные просьбы жителей по их приведению в порядок, пришли к выводу о необходимости проведения уже в 2020 году работ по реабилитации прудов Капустинский, Лазоревые, Кольский, Ясный и Медведковский", - сказал Шапошников, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, особую тревогу вызывает Медведковский пруд, так как последний раз он проходил очистку в 2014-2015 годах силами ГПБУ " Мосприрода ".