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Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в развитие совещания с главой Минобороны Сергея Шойгу по вооружению ВМФ заслушает доклад главы Объединенной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:19
алексей рахманов
дмитрий песков
москва
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
политика
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алексей рахманов, дмитрий песков, москва, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, политика

Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова

13:16 27.07.2020 (обновлено: 13:19 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в развитие совещания с главой Минобороны Сергея Шойгу по вооружению ВМФ заслушает доклад главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он продолжит работать над темой, которую он вчера обсуждал с министром Шойгу. Вы знаете, у них состоялась в самолете рабочая встреча, когда президент из Питера возвращался в Москву. Они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения, но в данном случае, помимо кораблестроения, еще есть задачи загружать гражданскими заказами в области судостроения наше производство, и поэтому сегодня президент принял решение заслушать доклад президента, руководителя Объединенной судостроительной корпорации Рахманова Алексея", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что встреча будет открытой.
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Алексей РахмановДмитрий ПесковМоскваОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинПолитика
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