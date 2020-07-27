Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в развитие совещания с главой Минобороны Сергея Шойгу по вооружению ВМФ заслушает доклад главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он продолжит работать над темой, которую он вчера обсуждал с министром Шойгу. Вы знаете, у них состоялась в самолете рабочая встреча, когда президент из Питера возвращался в Москву. Они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения, но в данном случае, помимо кораблестроения, еще есть задачи загружать гражданскими заказами в области судостроения наше производство, и поэтому сегодня президент принял решение заслушать доклад президента, руководителя Объединенной судостроительной корпорации Рахманова Алексея", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что встреча будет открытой.