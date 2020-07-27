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Таджикистан принимает меры против проникновения боевиков из Афганистана
Таджикистан принимает все необходимые меры для недопущения проникновения боевиков из Афганистана, граница контролируется, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:14
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афганистан
таджикистан
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одкб, афганистан, таджикистан, безопасность, в мире

Таджикистан принимает меры против проникновения боевиков из Афганистана

13:14 27.07.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoДушанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 27 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан принимает все необходимые меры для недопущения проникновения боевиков из Афганистана, граница контролируется, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
"Ситуация на таджикско-афганской границе остается напряженной, поскольку на сопредельной стороне (Афганистана) группы боевиков последнее время совершают нападения на государственные посты силовых структур Афганистана. Но мы принимаем все необходимые меры для недопущения проникновения боевиков из Афганистана в Таджикистан", - сказал он.
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По его словами, Таджикистан находится в постоянном контакте с афганскими органами безопасности, идет обмен оперативной информацией по ситуации на границе. "Пограничные войска Таджикистана находятся на высоком уровне боеготовности и способны защитить государственную границу. Кроме того, вопросы безопасности на таджикско-афганской границе Таджикистан постоянно обсуждает с государствами-партнерами по ОДКБ и международными организациями", – сказал Мухриддин.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении российских пограничников на таджикско-афганскую границу, глава МИД отметил, что "вопрос возвращения российских пограничников не стоял на повестке дня на таджикско-российских переговорах и не рассматривался".
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На прошлой неделе президент Таджикистана провел заседание Совета безопасности. В ходе заседания была обсуждена сложная ситуация на государственной границе Таджикистана и Афганистана в южном направлении Горно-Бадахшанской автономной области.
В связи с обострением ситуации президент поручил членам Совета безопасности, руководителям силовых структур и правоохранительных органов принять меры для обеспечения безопасности на приграничной с Афганистаном таджикской территории.
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ОДКБАфганистанТаджикистанБезопасностьВ мире
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