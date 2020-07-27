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В Берлине приветствовали перемирие на Украине
Правительство ФРГ приветствует согласованное на уровне трехсторонней контактной группы перемирие на Украине, призывает к полной реализации минских... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:12
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В Берлине приветствовали перемирие на Украине

13:12 27.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует согласованное на уровне трехсторонней контактной группы перемирие на Украине, призывает к полной реализации минских договоренностей, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Правительство ФРГ приветствует согласование в трехсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи. К ним относится запрет на тяжелое вооружение, дроны и операции по саботажу, механизм координации нарушений режима прекращения огня и особая охрана гражданских объектов. Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей", - сказала Деммер.
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Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Меры вступили в действие с 00.01 (совпадает с мск) 27 июля.
Представитель кабмина ФРГ добавила, что в Берлине "приветствует тот факт, что президенты Путин и Зеленский приветствовали новую договоренность в рамках телефонного разговора". Германия намерена впредь поддерживать реализацию минских договоренностей вместе с французскими партнерами, указала Деммер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеУльрике ДеммерЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинГерманияООНУкраинаВ мире
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