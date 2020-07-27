Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по химии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На результаты Единого госэкзамена по химии могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента, однако общие результаты не хуже прошлогодних, сообщает пресс-служба На результаты Единого госэкзамена по химии могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента, однако общие результаты не хуже прошлогодних, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл составил 54,4 балла. Доля высокобалльников (набравших 81-100 баллов) возросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. 833 участника получили на ЕГЭ по химии в 2020 году максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству стобалльников по этому предмету за последние три года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в экзаменационную работу 2020 года по сравнению с работой 2019 года структурных изменений и изменений в модели используемых заданий внесено не было. Были уточнены формулировки контекста условий отдельных заданий, направленные на более тщательный анализ предложенных ситуаций. Хорошо участники ЕГЭ по химии справились с заданиями на строение электронных оболочек атомов, периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, классификацию веществ и химических реакций, скорость химической реакции и гидролиз.

"На результаты некоторых участников могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что ЕГЭ по химии в основной срок 16 июля сдавали более 81,6 тысячи участников, что более чем на 10,6 тысячи человек меньше, чем в прошлом году. Еще около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу ЕГЭ по химии в резервные дни, в том числе выпускники из пяти регионов, где проведение этого экзамена было перенесено для соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки результатов всех участников экзамена по этому предмету.

"Результаты ЕГЭ по химии демонстрируют стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы. Подобная стабильность в результатах предполагает эффективность системы работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений по химии, которые экзаменуемые способны продемонстрировать независимо от моделей и формулировок заданий, включаемых в экзаменационные варианты", - прокомментировал результаты экзамена по химии врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев , слова которого приводятся в сообщении.

Дополняется, что ЕГЭ по обществознанию в 2020 году сдавали более 292,7 тысячи человек, что почти на 31,2 тысячи меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла по сравнению с 2019 годом, доля высокобалльников, получивших 81-100 баллов, выросла на 2,1%, что может являться результатом системы мер по методической поддержке учителей и школьников на федеральном и региональном уровнях. Более 400 участников получили на ЕГЭ по обществознанию 100 баллов. Количество участников, не преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 0,5%.