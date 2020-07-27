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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574976935.html
Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Около 40 депутатов и сотрудников аппарата Госдумы переболели COVID-19, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
владимир жириновский
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_85dd5111d714931a40d39932cf647473.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, общество

Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

13:08 27.07.2020 (обновлено: 17:36 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Около 40 депутатов и сотрудников аппарата Госдумы переболели COVID-19, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В начале июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инфицированными коронавирусом оказались 35 депутатов. У многих из них антитела выявили без госпитализации.
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"Здесь неудобные условия для работы, это здание не было приспособлено для парламента. <...> Условия тяжелейшие. У нас заболело около 40 человек: и депутаты, и аппарат. Почему? Потому что дышат отравленным воздухом", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
В связи с этим политик вновь указал на необходимость выделить новое здание для российского парламента.
Жириновский ранее неоднократно поднимал этот вопрос: он критиковал нынешнюю постройку и отмечал, что в этих "закуточках", особенно в условиях быстрого распространения коронавируса, невозможно изолироваться.
Здание Госдумы располагается в Москве на улице Охотный Ряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийОбщество
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