Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Около 40 депутатов и сотрудников аппарата Госдумы переболели COVID-19, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В начале июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что инфицированными коронавирусом оказались 35 депутатов. У многих из них антитела выявили без госпитализации.
"Здесь неудобные условия для работы, это здание не было приспособлено для парламента. <...> Условия тяжелейшие. У нас заболело около 40 человек: и депутаты, и аппарат. Почему? Потому что дышат отравленным воздухом", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
В связи с этим политик вновь указал на необходимость выделить новое здание для российского парламента.
Жириновский ранее неоднократно поднимал этот вопрос: он критиковал нынешнюю постройку и отмечал, что в этих "закуточках", особенно в условиях быстрого распространения коронавируса, невозможно изолироваться.
Здание Госдумы располагается в Москве на улице Охотный Ряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.