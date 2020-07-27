Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

В связи с этим политик вновь указал на необходимость выделить новое здание для российского парламента.

Жириновский ранее неоднократно поднимал этот вопрос: он критиковал нынешнюю постройку и отмечал, что в этих "закуточках", особенно в условиях быстрого распространения коронавируса, невозможно изолироваться.