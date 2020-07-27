https://ria.ru/20200727/1574975267.html
Пушков оценил слова главы МИД Германии об участии России в G7
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7 из-за нерешенного украинского вопроса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:41
2020-07-27T13:35
россия
ситуация на украине
хайко маас
g7
дональд трамп
мид германии
алексей пушков
германия
сша
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https://ria.ru/20200727/1574967301.html
miasnikov
Зачем России зависимость от G7? Мало показалось "перестройки" и бардака 1990-х? Немец прав: оно нам не надо. Совсем.
93
ivanovis70
До кому нужно G7? Там есть хозяин и оставшиеся шестёрки 😂! России это нужно, как собаке пятая нога!!!
35
11
россия
германия
сша
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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