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Пушков оценил слова главы МИД Германии об участии России в G7
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7 из-за нерешенного украинского вопроса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:35
россия
ситуация на украине
хайко маас
g7
дональд трамп
мид германии
алексей пушков
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сша
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Зачем России зависимость от G7? Мало показалось "перестройки" и бардака 1990-х? Немец прав: оно нам не надо. Совсем.
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До кому нужно G7? Там есть хозяин и оставшиеся шестёрки 😂! России это нужно, как собаке пятая нога!!!
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россия
германия
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, ситуация на украине, хайко маас, g7, дональд трамп, мид германии, алексей пушков, германия, сша, украина, в мире

Пушков оценил слова главы МИД Германии об участии России в G7

12:41 27.07.2020 (обновлено: 13:35 27.07.2020)
29906
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в G7 из-за нерешенного украинского вопроса.
По мнению Пушкова, заявление Мааса стоит оценивать не как ответ Москве, а как ответ президенту США Дональду Трампу. Сенатор отметил, что эта тема — предмет "внутренней дискуссии западных союзников", поскольку Россия в G7 не стремится.
"G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия — от неучастия в G7. Трамп это понимает. В Берлине, видимо, нет", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно. По его словам, пока не будет решен вопрос Крыма и Украины, шансов на включение России в формат он не видит.
О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.
Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Вчера, 11:03
Эксперт прокомментировал заявление Мааса об участии России в G7
32119424100
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РоссияСитуация на УкраинеХайко МаасG7Дональд ТрампМИД ГерманииАлексей ПушковГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зачем России зависимость от G7? Мало показалось "перестройки" и бардака 1990-х? Немец прав: оно нам не надо. Совсем.
27 июля, 13:13
mmiasnikov
8710005
До кому нужно G7? Там есть хозяин и оставшиеся шестёрки 😂! России это нужно, как собаке пятая нога!!!
27 июля, 13:30
iivanovis70
3310001
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