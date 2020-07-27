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Две трети украинцев считают, что экономическое положение ухудшилось
Более 60% жителей Украины считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось, около 40% граждан опасаются дальнейшего ухудшения,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:38
ситуация на украине
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ситуация на украине, донбасс, киев, украина, в мире

Две трети украинцев считают, что экономическое положение ухудшилось

12:38 27.07.2020
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более 60% жителей Украины считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось, около 40% граждан опасаются дальнейшего ухудшения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее "Рейтинг" опубликовал результаты похожего опроса, проведенного в июне. Тогда 64% украинских респондентов отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода. Более половины граждан придерживались мнения, что из-за некомпетентности властей может возникнуть кризис.
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"Более 60% (66% - ред.) считают, что экономическое положение на Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение. В то же время настроения относительно будущего являются более оптимистичными: 17% считают, что в ближайшие шесть месяцев экономическая ситуация на Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% ожидают ухудшения", - говорится в презентации опроса, опубликованной в понедельник на сайте "Рейтинга".
Также указано, что процент тех, кто ожидает улучшения, постепенно падает: только 26% (в июне было 30%) респондентов чувствуют надежду на улучшение ситуации, а разочарование испытывают 43% (в июне - 41%) украинцев. Кроме того, многие опрошенные испытывают злость, грусть страх и безразличие, а чувство радости отмечают только 9%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.
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