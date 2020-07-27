Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российский музыкант и лидер питерской группы Little big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором в шуточной форме извиняется перед израильской певицей и победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай за то, что обогнал по просмотрам на YouTube ее конкурсный клип на песню "Toy".
"Извини", – подписал совместный снимок Прусикин.
Ранее стало известно, что клип Little big на трек "Uno", с которым музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (его отменили из-за пандемии коронавируса), оказался самым просматриваемым на официальном YouTube-канале конкурса за всю его историю. Ролик набрал более 136 миллионов кликов и опередил предыдущую рекордсменку Нетту Барзилай (у ее клипа сейчас 134 миллиона).
В пятерку лидеров по числу просмотров также вошла работа исполнительницы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню "Satellite" (64 миллиона просмотров), видео Джесси Матадора из Франции "Allez Ola Olé" (61 миллион просмотров), а также ролик Лорин из Швеции на трек "Euphoria" – у него 41 миллион просмотров.