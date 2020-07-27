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Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд
Российский музыкант и лидер питерской группы Little big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором в шуточной форме извиняется перед израильской... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евровидение, коронавирус covid-19, little big, музыка, новости культуры, нетта барзилай, youtube, швеция, франция, германия

Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд

12:55 27.07.2020 (обновлено: 13:13 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российский музыкант и лидер питерской группы Little big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором в шуточной форме извиняется перед израильской певицей и победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай за то, что обогнал по просмотрам на YouTube ее конкурсный клип на песню "Toy".

"Извини", – подписал совместный снимок Прусикин.

Ранее стало известно, что клип Little big на трек "Uno", с которым музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (его отменили из-за пандемии коронавируса), оказался самым просматриваемым на официальном YouTube-канале конкурса за всю его историю. Ролик набрал более 136 миллионов кликов и опередил предыдущую рекордсменку Нетту Барзилай (у ее клипа сейчас 134 миллиона).
В пятерку лидеров по числу просмотров также вошла работа исполнительницы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню "Satellite" (64 миллиона просмотров), видео Джесси Матадора из Франции "Allez Ola Olé" (61 миллион просмотров), а также ролик Лорин из Швеции на трек "Euphoria" – у него 41 миллион просмотров.
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29 мая, 08:00Культура
Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube
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КультураЕвровидениеКоронавирус COVID-19Little BigМузыкаНовости культурыНетта БарзилайYouTubeШвецияФранцияГермания
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