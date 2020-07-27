Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российский музыкант и лидер питерской группы Little big Илья Прусикин опубликовал в инстаграме пост, в котором в шуточной форме извиняется перед израильской певицей и победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай за то, что обогнал по просмотрам на YouTube ее конкурсный клип на песню "Toy".