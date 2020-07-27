https://ria.ru/20200727/1574973443.html
Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода
Вода уходит из жилых домов и с придворовых территорий сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области, где из-за дождевого паводка объявлен режим... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:17
2020-07-27T12:17
амурская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости.
Вода уходит из жилых домов и с придворовых территорий сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области
, где из-за дождевого паводка объявлен режим ЧС, сообщает ГУМЧС по региону.
Как сообщало ведомство, в субботу в Октябрьском районе за 12 часов выпало 42 миллиметра осадков, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.
"В селе Смелое Октябрьского района вода ушла из всех подтопленных 29 жилых домов, из 29 придворовых территорий освободилось от воды уже 27. В Романовке также отмечается положительная динамика: вода ушла из одного дома, подтопленными пока остаются шесть жилых домов и 37 придворовых территорий... Все эвакуированные жители села Смелого уже вернулись в свои дома, в пунктах временного размещения остаются четверо жителей Романовки", - сообщает ГУМЧС.
В Смелом проезд по улицам возможен на всех видах автомобильного транспорта, в Романовке - только на технике высокой проходимости. Ведомство отмечает, что вода продолжает уходить из обоих сел, на месте работают спасатели, всего к ликвидации ЧС привлечен 71 человек и 16 единиц техники.