Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Вода уходит из жилых домов и с придворовых территорий сел Романовка и Смелое Октябрьского района Вода уходит из жилых домов и с придворовых территорий сел Романовка и Смелое Октябрьского района Амурской области , где из-за дождевого паводка объявлен режим ЧС, сообщает ГУМЧС по региону.

Как сообщало ведомство, в субботу в Октябрьском районе за 12 часов выпало 42 миллиметра осадков, дождевой паводок подтопил в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке - 7 жилых домов и 37 придворовых территорий.

"В селе Смелое Октябрьского района вода ушла из всех подтопленных 29 жилых домов, из 29 придворовых территорий освободилось от воды уже 27. В Романовке также отмечается положительная динамика: вода ушла из одного дома, подтопленными пока остаются шесть жилых домов и 37 придворовых территорий... Все эвакуированные жители села Смелого уже вернулись в свои дома, в пунктах временного размещения остаются четверо жителей Романовки", - сообщает ГУМЧС.