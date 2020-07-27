https://ria.ru/20200727/1574973147.html
Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:13
2020-07-27T13:38
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
украина
в мире
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Павел Иванов
Донбасс пока молчит и не комментирует. Видимо разбираются у себя среди полевых командиров, кто нарушил перемирие и открыл стрельбу
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донбасс
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1400x0_80_0_0_8f7971664226bda94c3a17cb95db219c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко
заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе
в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению.
"К сожалению, со стороны противника в 00.20 – 00.45 (совпадает с мск – ред.) был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко в понедельник на брифинге.
По его словам, потерь в украинской армии вследствие обстрела нет. "Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нес", - сказал Кравченко.
"И около 9.00 (совпадает с мск – ред.) утра в полосе ответственности 75-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и поставил три мины", - сказал Кравченко.
Штаб операции объединенных сил уточнил, что первое нарушение перемирия произошло у Водяного, а второе - недалеко от Новомихайловки Донецкой области.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.