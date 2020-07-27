Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению.

"К сожалению, со стороны противника в 00.20 – 00.45 (совпадает с мск – ред.) был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко в понедельник на брифинге.

По его словам, потерь в украинской армии вследствие обстрела нет. "Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нес", - сказал Кравченко.

"И около 9.00 (совпадает с мск – ред.) утра в полосе ответственности 75-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и поставил три мины", - сказал Кравченко.

Штаб операции объединенных сил уточнил, что первое нарушение перемирия произошло у Водяного, а второе - недалеко от Новомихайловки Донецкой области.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.