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Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:38
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире

Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

12:13 27.07.2020 (обновлено: 13:38 27.07.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению.
"К сожалению, со стороны противника в 00.20 – 00.45 (совпадает с мск – ред.) был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко в понедельник на брифинге.
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По его словам, потерь в украинской армии вследствие обстрела нет. "Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нес", - сказал Кравченко.
"И около 9.00 (совпадает с мск – ред.) утра в полосе ответственности 75-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и поставил три мины", - сказал Кравченко.
Штаб операции объединенных сил уточнил, что первое нарушение перемирия произошло у Водяного, а второе - недалеко от Новомихайловки Донецкой области.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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