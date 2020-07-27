В Амурской области число жертв коронавируса выросло до 43

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с COVID-19 Амурской области достигло 43, сообщает правительство региона.

По данным на 23 июля, в регионе скончались 39 пациентов с коронавирусом.

"Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 43 человека, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет", - говорится в оперативной сводке правительства Амурской области в понедельник.

Всего в регионе выявлено 2632 случая заболевания коронавирусом, 1497 человек выздоровели.