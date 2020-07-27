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В Амурской области число жертв коронавируса выросло до 43
Число умерших пациентов с COVID-19 в Амурской области достигло 43, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, амурская область, общество

В Амурской области число жертв коронавируса выросло до 43

12:00 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Амурской области достигло 43, сообщает правительство региона.
По данным на 23 июля, в регионе скончались 39 пациентов с коронавирусом.
"Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 43 человека, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет", - говорится в оперативной сводке правительства Амурской области в понедельник.
Всего в регионе выявлено 2632 случая заболевания коронавирусом, 1497 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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