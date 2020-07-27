ЛНР заявила об отсутствии обстрелов в Донбассе с начала прекращения огня

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступили в силу с понедельника.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

"С 00.01 (совпадает с мск) 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Режим тишины соблюдается", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.