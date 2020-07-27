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ЛНР заявила об отсутствии обстрелов в Донбассе с начала прекращения огня
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:57
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

ЛНР заявила об отсутствии обстрелов в Донбассе с начала прекращения огня

11:57 27.07.2020
137
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действия дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступили в силу с понедельника.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 09:53
В ДНР оценили соблюдение мер по обеспечению перемирия в Донбассе
"С 00.01 (совпадает с мск) 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня. Режим тишины соблюдается", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Сергей Железняк
Вчера, 11:54
В Госдуме оценили договоренности о прекращении огня в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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