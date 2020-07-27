Роботу "Алеше" для работы в "Росатоме" создали напарника

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Второй робот проходит испытания на предприятии " Второй робот проходит испытания на предприятии " Росатома " помимо дистанционно управляемого робота "Алеши", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"На данном этапе мы видим, что нужно наработать функционал. Робот есть, и даже не один. Испытания проходят два робота. Первый электрогидравлический, а второго мы сделали полностью на электроприводах", - сказал он.

По его словам, роботы давно используются на промышленных предприятиях, например, для транспортировки стандартных коробок. Но роботы для "Росатома" должны научиться перебирать различный мусор - распознавать объекты, определять материал их изготовления и помещать объекты в специальные контейнеры. "Это очень сложно", - отметил Дудоров.