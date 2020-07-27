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Роботу "Алеше" для работы в "Росатоме" создали напарника
Второй робот проходит испытания на предприятии "Росатома" помимо дистанционно управляемого робота "Алеши", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:46
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
технологии
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука, технологии

Роботу "Алеше" для работы в "Росатоме" создали напарника

11:55 27.07.2020 (обновлено: 12:46 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Второй робот проходит испытания на предприятии "Росатома" помимо дистанционно управляемого робота "Алеши", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"На данном этапе мы видим, что нужно наработать функционал. Робот есть, и даже не один. Испытания проходят два робота. Первый электрогидравлический, а второго мы сделали полностью на электроприводах", - сказал он.
По его словам, роботы давно используются на промышленных предприятиях, например, для транспортировки стандартных коробок. Но роботы для "Росатома" должны научиться перебирать различный мусор - распознавать объекты, определять материал их изготовления и помещать объекты в специальные контейнеры. "Это очень сложно", - отметил Дудоров.
На протяжении последних лет на предприятии "Росатома" "Федеральный экологический оператор" идут испытания управляемого оператором мобильного роботизированного манипулятора для работы в сильных радиационных полях. Он получил название "Алеша".
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НаукаТехнологии
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