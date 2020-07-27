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Евгений Дудоров: следующим после "Федора" на МКС полетит "Теледроид"
В 2019 году российский человекоподобный робот "Федор" впервые отправился в космос. Полет вызвал широкий общественный резонанс. На борту Международной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:18
хочу стать космонавтом
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
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евгений дудоров, нпо "андроидная техника", интервью - авторы

Евгений Дудоров: следующим после "Федора" на МКС полетит "Теледроид"

12:00 27.07.2020 (обновлено: 15:18 27.07.2020)
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© Фото предоставлено Евгением Дудоровымисполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров
© Фото предоставлено Евгением Дудоровым
В 2019 году российский человекоподобный робот "Федор" впервые отправился в космос. Полет вызвал широкий общественный резонанс. На борту Международной космической станции робота протестировали на выполнение команд под управлением космонавтов и в автономном режиме. А потом "Федор" вернулся на Землю и о нем почти все забыли. До годовщины полета в космос первого русского антропоморфного робота остается около месяца. О том, есть ли будущее у робота "Федора" и какие перспективы ждут космическую робототехнику, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
— В каком состоянии и где находится робот-космонавт "Федор"? Какая карьера ждет его дальше?
— Сейчас робот находится в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (Производитель космических кораблей "Союз", на одном из которых в космосе побывал робот. — Прим. ред.), но идет оформление документов, чтобы передать его в собственность главного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. Дальнейшее использование предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. То есть на "Федоре" будут отрабатываться технологии для нового робота.
— "Теледроид" это тот самый робот "Артем", который был анонсирован Роскосмосом?
— У нас он носит название SAR – система антропоморфная робототехническая. Нового имени мы не придумывали. Думаю, в итоге будет, возможно, цифро-буквенное обозначение. В данной ситуации это было бы правильно. Если говорить о самом проекте "Теледроид", то по итогам полета робота "Федора" было решено практически полностью переписать техническое задание по новой работе. Результаты применения "Федора" на орбите показали, что перспективному роботу необходимо добавить целый набор задач, которые он мог бы выполнять в автономном режиме. Например, распознавать объекты, выстраивать траекторию передвижения к объекту, перемещать объекты и тому подобное.
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— Где этот новый робот будет размещен?
— Его стационарное базирование планируется на научно-энергетическом модуле (НЭМ) и второе – на европейском манипуляторе ERA, который планируется в ближайшее время запустить на МКС. То есть на НЭМе он будет выполнять исследовательские работы в районе точки крепления, а на манипуляторе ERA, который будет стоять на многофункциональном лабораторном модуле, он может доставляться к другим модулям и выполнять какую-то работу автономно или вместе с космонавтами. Например, с помощью робота оператор с Земли или МКС проведет необходимую подготовку перед выходом в открытый космос людей, сокращая время работы и облегчая труд космонавтов. Понятно, что робот не заменит полностью космонавта, но он будет дополнять и помогать человеку. Полученные навыки взаимодействия робота с человеком на МКС будут использованы при создании робототехники для Луны.
— В каком сейчас состоянии находится проект "Теледроид"?
— Сейчас мы переделываем техническое задание. Ожидаем, что в ближайший месяц документы будут подготовлены и мы сможем приступить к его реализации.
— Робот в рамках данного проекта будет собран из отечественных комплектующих?
— Здесь без вариантов. Либо отечественные комплектующие, либо импортные комплектующие, которые входят в соответствующий список, разрешенные к применению в Российской Федерации. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы максимально использовать комплектующие российского производства. В частности, двигатели мы производим сами. Подана заявка на их сертификацию для использования в космической технике. С видеокамерами сложнее. Они будут российского производства, но сами матрицы в России просто не производятся и в любом случае придется использовать завозные. Если будет выбор между российскими и импортными комплектующими, а масса и габариты будут в пользу последних, будем изучать вопрос о локализации производства. Понятно, что доступа к лучшим мировым решениям у нас не было и не будет ввиду санкционных ограничений.
— Сколько всего будет роботов?
— "Теледроид" будет создаваться в двух-трех экземплярах. Финальная версия, которая полетит в космос, ее точная копия, которая останется на Земле, и несколько промежуточных вариантов, которые нужны для отработки технологий. Не исключаю, что в рамках многочисленных испытаний один из финальных образцов может быть уничтожен. Некоторые разработчики космического оборудования делают до пяти идентичных образцов техники перед запуском в космос. Остающаяся на Земле точная копия необходима для того, чтобы в случае нештатной ситуации с роботом в космосе можно было сымитировать аналогичную ситуацию на Земле, разобраться в причинах и все исправить.
— Ранее планировался полет робота "Федора" на космическом корабле "Орел" в 2023 году в рамках проекта "Испытатель". Но робот уже слетал в космос в прошлом году на "Союзе". Теперь полета на "Орле" не будет?
— Мы переиграли эту работу. Пообщавшись с космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, которые участвовали в эксперименте с "Федором" на МКС, стало понятно, что в большей степени робот необходим на поверхности, а внутри станции все задачи способны решить сами космонавты. Поэтому мы решили сосредоточиться на роботе, который будет использоваться на поверхности станции, – проект "Теледроид", но придать ему дополнительный функционал, который планировался для "Федора" во время полета внутри "Орла".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на конференции Пилотируемые полёты в космос в Центре подготовки космонавтов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на конференции "Пилотируемые полёты в космос" в Центре подготовки космонавтов
— Так он все же полетит на "Орле"?
— "Теледроид" в любом случае полетит внутри космического корабля на МКС. Вопрос, в каком виде – собранным роботом или отдельными блоками, которые космонавты соберут и установят на внешней поверхности МКС. Все это пока обсуждается.
В роботе, который будет сидеть в кресле и нажимать на кнопки, естественно, никакого смысла нет. При полете "Федора" необходимые данные уже получены — как нагрузки при старте и невесомость могут повлиять на робототехнические системы, какие проблемы могут возникнуть. Поэтому, если будет возможность, нового робота можно отправить внутри корабля, но выполнять во время полета какие-то операции необходимости уже нет.
— Вы сказали, что опыт взаимодействия на МКС роботов и космонавтов будет использован при освоении Луны. Какие технические решения могут найти применение на Луне?
— Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии. Соответственно, при разработке "Теледроида" мы действительно думаем наперед, чтобы наши решения в перспективе могли пригодиться на Луне. Как будут выглядеть лунные роботы, пока непонятно. Будет ли это робот-ровер или робот-кентавр? Как только станет понятен функционал, под него мы начнем делать технику. Робот это не замена человеку, это инструмент, это машина для достижения какой-то цели.
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— Не оценивали ли вы, насколько дешевле будет отправить на Луну робота по сравнению с полетом космонавтов?
— Предварительную оценку мы делали, но она не экономическая, это оценка рисков. Сохранение жизни и обеспечение безопасности космонавта — самая важная задача, а его работа в космосе очень ценный ресурс. Мы говорим о том, чтобы снизить нагрузку на космонавта, повысить качество и эффективность выполнения им работы. Если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обоснованно. Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы. Это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, роботы с манипуляторами. Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован.
— После полета робота "Федора" появились ли новые государственные или коммерческие заказчики? Сработал ли запуск робота в космос в качестве рекламы для вашей компании?
— Узнаваемость повысилась, но не более того. И до этого нас знали на рынке, но мало, кто верил, что проект возможно реализовать. Сотрудники одной из японских компаний, которые разрабатывают робота для работы внутри МКС, приезжали к нам перенимать опыт. Понятно, что они ехали к нам с определенной целью, но мы свой опыт нарабатывали на протяжении 10 лет и, соответственно, просто так делиться не собирались.
Что касается заказчиков, то новых желающих развивать антропоморфную робототехнику у нас после полета "Федора" не появилось. Это связано с тем, что как такового российского рынка такой робототехники нет. Мировой рынок есть, но наша работа с российскими госорганами настораживает потенциальных зарубежных заказчиков и партнеров. Мы к этому спокойно относимся. Я не хочу слушать советы из заграницы, с кем нам работать, а с кем нет. Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с Роскосмосом или Росатомом. Сотрудничество с ними направлено на развитие технологий в России, а я и наше предприятие — патриоты.
© Фото предоставлено Евгением Дудоровымисполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров
© Фото предоставлено Евгением Дудоровым
исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
— Ранее Индия продемонстрировала своего робота для космоса. Они обращались за консультациями к вам?
— Нет, они не обращались. Но в таких ситуациях, как запуск робота в космос, сразу возникает ажиотаж. Другие компании и страны на волне внимания к тематике тоже желают показать свои достижения в робототехнике.
— В свое время ЦНИИ робототехнических комплексов жаловался, что после полета робота "Федора" был закрыт проект "Косморобот", которым занимались в институте. Так ли это?
— Решение о закрытии проекта "Косморобот" было принято еще до полета "Федора". При этом в этих роботах реализованы разные технические решения, которые никак не пересекаются. Мы защищали коллег и проект "Косморобот", отстаивали позицию, что его необходимо продолжать, но ряд технических параметров по проекту изначально не был согласован с заказчиком. Если проект будет пересмотрен, я думаю, он может быть возобновлен.
В целом я считаю, что робототехника должна быть разной. Если мы говорим об освоении космоса, то для разных работ необходимо разрабатывать разную робототехнику, не только антропоморфную. Это и помощники космонавтов, и луноходы, и многозвенные манипуляторы. Но нужно четко выстроить структуру развития робототехнической отрасли.
— Менее известный собрат "Федора" — робот "Алеша" для Росатома. Робот должен перебирать радиоактивный мусор. Первый этап его тестирования завершен. Что дальше?
— На данном этапе мы видим, что нужно наработать функционал. Робот есть, и даже не один. Испытания проходят два робота. Первый электрогидравлический, а второго мы сделали полностью на электроприводах. Промышленные роботы, которые перемещают стандартные коробки по складам, уже есть, но когда мы говорим про робота для Росатома, то там более сложная задача – его необходимо научить перебирать мусор, имеющий определенный уровень радиоактивности. Для этого он должен распознавать объект, определять материал, из которого тот сделан, и помещать объект в специальный контейнер. Это очень сложно.
— Отстаем ли мы в области робототехники от других стран?
— Если сравнивать затраты Китая, США, Европы в робототехнику и искусственный интеллект с российскими вложениями, то мы отстаем на порядки. Это ведет к колоссальным отставаниям. Нет необходимых вложений в развитие искусственного интеллекта, в развитие компонентой базы, в развитие робототехники как таковой. У нас в России тематика робототехники не имеет своего пристанища. Нас курирует Минпромторг, Минкомсвязи и ряд других министерств и ведомств. В итоге тематика робототехники везде размазана тонким слоем, а по факту никто за нее не отвечает. Необходимо создать единый орган государственной власти, ответственный за это направление, формирование госпрограмм развития робототехники.
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Хочу стать космонавтомЕвгений ДудоровНПО "Андроидная техника"Интервью - Авторы
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