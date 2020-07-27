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СК предъявил обвинение чиновнику из правительства Югры по делу о взятке
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе предъявили обвинение заместителю директора департамента промышленности Югры и предпринимателю из Югорска по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:51
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
югорск
происшествия
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РИА Новости
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353
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), югорск, происшествия

СК предъявил обвинение чиновнику из правительства Югры по делу о взятке

11:51 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе предъявили обвинение заместителю директора департамента промышленности Югры и предпринимателю из Югорска по делу о взятке в размере не менее 150 тысяч рублей, оба находятся под домашним арестом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах в пятницу сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора департамента промышленности автономного округа по статье о получении взятки. Вскоре в следственном управлении подтвердили этот факт, уточнив, что вторым фигурантом является владелец фермерского хозяйства из Югорска.
Автомобиль Следственного комитета России
25 июля, 09:41
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
По версии следствия, чиновник за деньги "осуществлял общее покровительство" предпринимателя. Выражалось оно в содействии в предоставлении бизнесмену субсидий и иных выплат из бюджета округа на ведение фермерского хозяйства. Следователи полагают, что за эти услуги чиновник ежемесячно получал от предпринимателя деньги, которые поступали на переданную ему бизнесменом топливную карту. Речь идет как минимум о 150 тысячах рублей, подчеркивали в ведомстве.
"По факту получения взятки заместителю директора департамента промышленности ХМАО - Югры предъявлено обвинение... Предпринимателю - в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки". По ходатайству следователя обоим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в СУСК также уточняли, что в ходе обысков по месту работы и в квартире подозреваемых и их родственников правоохранители изъяли крупные суммы денег в рублях и валюте, а также иное имущество. Расследование продолжается.
Фамилия чиновника, оказавшегося в поле зрения правоохранителей, и бизнесмена не уточняется. Согласно данным на сайте департамента промышленности региона, у руководителя ведомства три заместителя. Комментарием правительства Югры РИА Новости не располагает.
Статуи Фемиды
20 июля, 12:29
Столичный пристав-исполнитель получил пять лет колонии за взятку
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)ЮгорскПроисшествия
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