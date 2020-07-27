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Российскую лунную базу построят роботы, заявил разработчик "Федора"
Космическая робототехника будет широко применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:46
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российскую лунную базу построят роботы, заявил разработчик "Федора"

11:47 27.07.2020 (обновлено: 12:46 27.07.2020)
1409
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Космическая робототехника будет широко применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (предприятие-разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров.
"Если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано. Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы", - сказал он.
По словам Дудорова, на Луне найдут применение робототехнические устройства всех форм. "Это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, роботы с манипуляторами. Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован", - отметил он.
Российская лунная программа предполагает широкое использование автоматических устройств. Ближайший российский запуск к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25" планируется на 2021 год. После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах. Как сообщалось, "Луна-27" должна выбрать место для последующего размещения российской лунной базы. Высадка российского космонавта на Луне планируется на 2030 год.
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Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.
Сейчас в России в рамках проекта "Теледрод" разрабатывается новый робот. Он будет создан как антропоморфный робот без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Запуск робота в космос планируется на 2024 год.
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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