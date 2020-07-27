Российскую лунную базу построят роботы, заявил разработчик "Федора"

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Космическая робототехника будет широко применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (предприятие-разработчик робота " Космическая робототехника будет широко применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (предприятие-разработчик робота " Федора ") Евгений Дудоров.

"Если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано. Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы", - сказал он.

По словам Дудорова, на Луне найдут применение робототехнические устройства всех форм. "Это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, роботы с манипуляторами. Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован", - отметил он.

Российская лунная программа предполагает широкое использование автоматических устройств. Ближайший российский запуск к Луне автоматической межпланетной станции "Луна-25" планируется на 2021 год. После этого запуски следующих аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" намечается провести в 2024 и 2025 годах. Как сообщалось, "Луна-27" должна выбрать место для последующего размещения российской лунной базы. Высадка российского космонавта на Луне планируется на 2030 год.

Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.