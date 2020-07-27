https://ria.ru/20200727/1574970530.html
Маас заявил о невозможности решения международных конфликтов без России
Отношения с Москвой сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без России невозможно, заявил в интервью газете Rheinische Post глава РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:44
2020-07-27T11:44
россия
обострение конфликта в ливии
ситуация на украине
война в сирии
хайко маас
сергей лавров
германия
в мире
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_153971a1c198f47a2078c9e37b5830e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обострение конфликта в ливии, ситуация на украине, война в сирии, хайко маас, сергей лавров, германия, в мире