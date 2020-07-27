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Маас заявил о невозможности решения международных конфликтов без России
Отношения с Москвой сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без России невозможно, заявил в интервью газете Rheinische Post глава РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:44
россия
обострение конфликта в ливии
ситуация на украине
война в сирии
хайко маас
сергей лавров
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, обострение конфликта в ливии, ситуация на украине, война в сирии, хайко маас, сергей лавров, германия, в мире

Маас заявил о невозможности решения международных конфликтов без России

11:44 27.07.2020
3873
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Отношения с Москвой сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без России невозможно, заявил в интервью газете Rheinische Post глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В настоящее время отношения сложны по многим темам. Но мы также знаем, что нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работать только с Россией, не вопреки России", - заявил министр.

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Он также высоко оценил работу с российским коллегой Сергеем Лавровым, назвав его "очень опытным министром иностранных дел".
"На переговорах он (Лавров) очень последовательно представляет интересы Российской Федерации, но с ним всегда можно найти решение", - заявил Маас.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииСитуация на УкраинеВойна в СирииХайко МаасСергей ЛавровГерманияВ мире
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