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Суд 14 августа приступит к рассмотрению иска Удодова к Навальному
Люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:44
алексей навальный
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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353
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алексей навальный, москва, происшествия

Суд 14 августа приступит к рассмотрению иска Удодова к Навальному

11:44 27.07.2020
369
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 14 августа, на 10.00", - рассказали в суде.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
22 июля, 18:42
СК предъявил Навальному обвинение в клевете
В суде уточнили, что истец просит признать несоответствующими действительности сведения, распространённые ответчиком на YouTube, а также взыскать с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Удодов, по информации с его персонального сайта, является инвестором, девелопером, основателем компании "Афорра Девелопмент", которая владеет и управляет объектами торговой недвижимости, и основным акционером компании "Грибная радуга" - производителя шампиньонов.
Алексей Навальный на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
20 июля, 15:06
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Алексей НавальныйМоскваПроисшествия
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