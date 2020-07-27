https://ria.ru/20200727/1574970406.html
Суд 14 августа приступит к рассмотрению иска Удодова к Навальному
Люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:44
2020-07-27T11:44
алексей навальный
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Люблинский суд Москвы
14 августа приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному
о защите чести и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 14 августа, на 10.00", - рассказали в суде.
В суде уточнили, что истец просит признать несоответствующими действительности сведения, распространённые ответчиком на YouTube, а также взыскать с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Удодов, по информации с его персонального сайта, является инвестором, девелопером, основателем компании "Афорра Девелопмент", которая владеет и управляет объектами торговой недвижимости, и основным акционером компании "Грибная радуга" - производителя шампиньонов.