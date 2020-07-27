Суд 14 августа приступит к рассмотрению иска Удодова к Навальному

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Люблинский суд Люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 14 августа, на 10.00", - рассказали в суде.

В суде уточнили, что истец просит признать несоответствующими действительности сведения, распространённые ответчиком на YouTube, а также взыскать с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.