Митрополит Иларион: РПЦ не прекратит поддержку Антиохийской церкви

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не перестанет поддерживать Антиохийскую церковь и христиан Ближнего Востока, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела.

Ранее митрополит посетил московское подворье Антиохийской православной церкви.

"Русская православная церковь всегда была и всегда будет с Антиохийской православной церковью, а русский народ всегда был и всегда будет с народами Сирии, Ливана, со всеми христианами Ближнего Востока. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, дабы облегчить страдания христиан, которые сегодня подвергаются гонениям и геноциду в странах Ближнего Востока", - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что "скорби и страдания христиан" в Сирии и Ливане "близки сердцу его святейшества (патриарха Московского и вся Руси Кирилла – ред.)".

"Во всем, что происходит сегодня на этих священных землях, мы видим попущение Божие и понимаем: Господь спросит с нас за то, как мы ответили на эти вызовы времени, на гонение против христиан, которое развернули враги истины Христовой", - подчеркнул представитель Русской церкви.

Ранее в РПЦ неоднократно заявляли о гонениях и геноциде христиан на Ближнем Востоке.