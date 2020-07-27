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Религия и мировоззрение
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Митрополит Иларион: РПЦ не прекратит поддержку Антиохийской церкви
Русская православная церковь не перестанет поддерживать Антиохийскую церковь и христиан Ближнего Востока, заявил председатель отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:41
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религия, георгий победоносец, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, кувейт, южная америка, сирия, общество

Митрополит Иларион: РПЦ не прекратит поддержку Антиохийской церкви

11:41 27.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Русская православная церковь не перестанет поддерживать Антиохийскую церковь и христиан Ближнего Востока, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела.
Ранее митрополит посетил московское подворье Антиохийской православной церкви.
"Русская православная церковь всегда была и всегда будет с Антиохийской православной церковью, а русский народ всегда был и всегда будет с народами Сирии, Ливана, со всеми христианами Ближнего Востока. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, дабы облегчить страдания христиан, которые сегодня подвергаются гонениям и геноциду в странах Ближнего Востока", - сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что "скорби и страдания христиан" в Сирии и Ливане "близки сердцу его святейшества (патриарха Московского и вся Руси Кирилла – ред.)".
"Во всем, что происходит сегодня на этих священных землях, мы видим попущение Божие и понимаем: Господь спросит с нас за то, как мы ответили на эти вызовы времени, на гонение против христиан, которое развернули враги истины Христовой", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Ранее в РПЦ неоднократно заявляли о гонениях и геноциде христиан на Ближнем Востоке.
Антиохийская – одна из древнейших в христианский церквей, основана апостолами Петром и Павлом. С ней связаны имена почитаемых в христианском мире святых и учителей церкви: Игнатий Богоносец, Георгий Победоносец, Андрей Критский, Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, Симеон Столпник, Иоанн Златоуст. По данным сайта РПЦ, на канонической территории Антиохийской церкви сегодня находятся Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова за исключением Иордании. Также Антиохийская церковь окормляет представителей ливанской и сирийской диаспоры в Северной и Южной Америке.
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8 марта 2017, 13:12Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияГеоргий ПобедоносецНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКувейтЮжная АмерикаСирияОбщество
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