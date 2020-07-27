"Сыну" робота "Федора" не доверят управлять космическим кораблем

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся на смену Новый российский космический робот, создающийся на смену роботу "Федор у" , не будет управлять новым российским космическим кораблем "Орел" во время полета на орбиту, как предполагалось ранее, и, возможно, полетит на МКС не сидя в кресле, как робот "Федор", а в разобранном виде - по частям, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"В роботе, который будет сидеть в кресле и нажимать на кнопки, естественно, никакого смысла нет. При полете "Федора" необходимые данные уже получены - как нагрузки при старте и невесомость могут повлиять на робототехнические системы, какие проблемы могут возникнуть. Поэтому, если будет возможность, то нового робота можно отправить внутри корабля, но выполнять во время полета какие-то операции необходимости уже нет", - рассказал Дудоров.

По его словам, пока не определен и вопрос, в каком виде в космос отправят нового робота – посадив в кресло или отдельными блоками, которые космонавты соберут на МКС.

Российский космический первопроходец-робот "Федор" летал как полноценный член экипажа. Он сидел в командирском кресле и комментировал этапы взлета ракеты и полета по орбите. Однако управлять кораблем роботу так и не дали из соображений безопасности даже, когда автоматика корабля дала сбой и требовалось ручное управление "Союзом".

Ранее в рамках проекта "Испытатель" планировалось, что первым "пилотом" нового российского пилотируемого корабля "Орел" станет робот "Федор". Однако в 2019 году появилась возможность отправить робота в космос на корабле "Союз". Его полет продлился с 22 августа по 7 сентября 2019 года. В ноябре 2019 года ряд СМИ сообщил со ссылкой на " Роскосмос ", что в 2023 году "пилотом" российского перспективного корабля "Орел" станет следующий робот. Отмечалось, что робот будет управлять кораблем - нажимать кнопки, выполнять определенные операции.