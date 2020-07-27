"Сыну" робота "Федора" не доверят управлять космическим кораблем

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся на смену роботу "Федору", не будет управлять новым российским космическим кораблем "Орел" во время полета на орбиту, как предполагалось ранее, и, возможно, полетит на МКС не сидя в кресле, как робот "Федор", а в разобранном виде - по частям, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"В роботе, который будет сидеть в кресле и нажимать на кнопки, естественно, никакого смысла нет. При полете "Федора" необходимые данные уже получены - как нагрузки при старте и невесомость могут повлиять на робототехнические системы, какие проблемы могут возникнуть. Поэтому, если будет возможность, то нового робота можно отправить внутри корабля, но выполнять во время полета какие-то операции необходимости уже нет", - рассказал Дудоров.
По его словам, пока не определен и вопрос, в каком виде в космос отправят нового робота – посадив в кресло или отдельными блоками, которые космонавты соберут на МКС.
Российский космический первопроходец-робот "Федор" летал как полноценный член экипажа. Он сидел в командирском кресле и комментировал этапы взлета ракеты и полета по орбите. Однако управлять кораблем роботу так и не дали из соображений безопасности даже, когда автоматика корабля дала сбой и требовалось ручное управление "Союзом".
Ранее в рамках проекта "Испытатель" планировалось, что первым "пилотом" нового российского пилотируемого корабля "Орел" станет робот "Федор". Однако в 2019 году появилась возможность отправить робота в космос на корабле "Союз". Его полет продлился с 22 августа по 7 сентября 2019 года. В ноябре 2019 года ряд СМИ сообщил со ссылкой на "Роскосмос", что в 2023 году "пилотом" российского перспективного корабля "Орел" станет следующий робот. Отмечалось, что робот будет управлять кораблем - нажимать кнопки, выполнять определенные операции.
Новый робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Полет робота на орбиту планируется на 2024 год.