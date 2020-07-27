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https://ria.ru/20200727/1574969797.html
Новый российский робот-космонавт опробует технологии для освоения Луны
Российский робот протестирует на Международной космической станции технологии для исследования и освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:18
хочу стать космонавтом
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Новый российский робот-космонавт опробует технологии для освоения Луны

11:33 27.07.2020 (обновлено: 17:18 27.07.2020)
268
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российский робот протестирует на Международной космической станции технологии для исследования и освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров.
"Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии. Соответственно, при разработке "Теледроида" (проект робота для работы на поверхности МКС – ред.) мы действительно думаем наперед, чтобы наши решения в перспективе могли пригодиться на Луне", - сказал он.
По словам Дудорова, как будут выглядеть лунные роботы, пока непонятно, но как только выяснится их функционал, компания начнет разработку соответствующей робототехники.
Разрабатываемый в рамках проекта "Теледроид" робот будет создан как антропоморфный робот без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Полет робота на орбиту планируется на 2024 год.
Читайте полный текст интервью >>>
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Обсудить 3
Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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