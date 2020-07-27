https://ria.ru/20200727/1574969797.html
Новый российский робот-космонавт опробует технологии для освоения Луны
Российский робот протестирует на Международной космической станции технологии для исследования и освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:33
2020-07-27T17:18
хочу стать космонавтом
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_0:108:2068:1271_1400x0_80_0_0_7c199610462a671708f8fa05d8c00f1e.jpg
https://ria.ru/20200703/1573830841.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_0:108:2068:1271_1400x0_80_0_0_7c199610462a671708f8fa05d8c00f1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_115:0:1954:1379_1400x0_80_0_0_b2054a4aa6b8c609862d1687243105f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_345:0:1724:1379_1400x0_80_0_0_4f4116a58f65a83f785b56910a985e6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Российский робот протестирует на Международной космической станции
технологии для исследования и освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора
") Евгений Дудоров.
"Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии. Соответственно, при разработке "Теледроида" (проект робота для работы на поверхности МКС – ред.) мы действительно думаем наперед, чтобы наши решения в перспективе могли пригодиться на Луне", - сказал он.
По словам Дудорова, как будут выглядеть лунные роботы, пока непонятно, но как только выяснится их функционал, компания начнет разработку соответствующей робототехники.
Разрабатываемый в рамках проекта "Теледроид" робот будет создан как антропоморфный робот без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Полет робота на орбиту планируется на 2024 год.