Новый российский робот-космонавт опробует технологии для освоения Луны

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российский робот протестирует на Российский робот протестирует на Международной космической станции технологии для исследования и освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота " Федора ") Евгений Дудоров.

"Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии. Соответственно, при разработке "Теледроида" (проект робота для работы на поверхности МКС – ред.) мы действительно думаем наперед, чтобы наши решения в перспективе могли пригодиться на Луне", - сказал он.

По словам Дудорова, как будут выглядеть лунные роботы, пока непонятно, но как только выяснится их функционал, компания начнет разработку соответствующей робототехники.