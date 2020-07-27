Создатель робота "Федор" рассказал о работе с зарубежными заказчиками

"Мировой рынок есть, но наша работа с российскими госорганами настораживает потенциальных зарубежных заказчиков и партнеров. Мы к этому спокойно относимся. Я не хочу слушать советы из заграницы, с кем нам работать, а с кем нет. Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с "Роскосмосом" или "Росатомом". Сотрудничество с ними направлено на развитие технологий в России, а я и наше предприятие – патриоты", - сказал он.