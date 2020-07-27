Создатель робота "Федор" рассказал о работе с зарубежными заказчиками

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зарубежные заказчики не спешат работать с создателем робота "Федора" НПО "Андроидная техника" из-за сотрудничества того с государственными органами России – "Роскосмосом" и "Росатомом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.
"Мировой рынок есть, но наша работа с российскими госорганами настораживает потенциальных зарубежных заказчиков и партнеров. Мы к этому спокойно относимся. Я не хочу слушать советы из заграницы, с кем нам работать, а с кем нет. Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с "Роскосмосом" или "Росатомом". Сотрудничество с ними направлено на развитие технологий в России, а я и наше предприятие – патриоты", - сказал он.
В то же время в России новых заказчиков из-за отсутствия рынка антропоморфных роботов у компании не появилось даже после полета в космос созданного ими робота "Федора". "Узнаваемость повысилась, но не более того. И до этого нас знали на рынке, но мало кто верил, что проект возможно реализовать", - отметил Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.
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