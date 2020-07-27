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Создатель робота "Федор" рассказал о работе с зарубежными заказчиками
Зарубежные заказчики не спешат работать с создателем робота "Федора" НПО "Андроидная техника" из-за сотрудничества того с государственными органами России –... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:46
риа наука
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука

Создатель робота "Федор" рассказал о работе с зарубежными заказчиками

11:28 27.07.2020 (обновлено: 12:46 27.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор"
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор". Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Зарубежные заказчики не спешат работать с создателем робота "Федора" НПО "Андроидная техника" из-за сотрудничества того с государственными органами России – "Роскосмосом" и "Росатомом", рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.
"Мировой рынок есть, но наша работа с российскими госорганами настораживает потенциальных зарубежных заказчиков и партнеров. Мы к этому спокойно относимся. Я не хочу слушать советы из заграницы, с кем нам работать, а с кем нет. Мы не собираемся отказываться от сотрудничества с "Роскосмосом" или "Росатомом". Сотрудничество с ними направлено на развитие технологий в России, а я и наше предприятие – патриоты", - сказал он.
В то же время в России новых заказчиков из-за отсутствия рынка антропоморфных роботов у компании не появилось даже после полета в космос созданного ими робота "Федора". "Узнаваемость повысилась, но не более того. И до этого нас знали на рынке, но мало кто верил, что проект возможно реализовать", - отметил Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦАндроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Наука
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