Посол Украины в США рассказал о влиянии выборов на отношения двух стран

"Это (визит – ред.) может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов. Но речь идет о полноценном визите, с обязательным посещением двух или более штатов", - отметил Ельченко.