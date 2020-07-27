Посол Украины в США рассказал о влиянии выборов на отношения двух стран

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США не изменится и после выборов, кто бы не был избран новым президентом Соединенных Штатов, считает посол Украины в США Владимир Ельченко.
Выборы президента США состоятся в ноябре.
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"Я думаю, ничего не изменится, разве какие-то акценты. Двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран... Это же касается и поддержки Украины - финансовой, экономической, безопасности", - сказал посол в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник. По его мнению, возможно, будут какие-то изменения в торгово-экономических отношениях с Украиной.
Он также не исключил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти и до президентских выборов в стране.
"Это (визит – ред.) может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов. Но речь идет о полноценном визите, с обязательным посещением двух или более штатов", - отметил Ельченко.