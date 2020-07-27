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Религия и мировоззрение
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В УПЦ призвали молиться за продолжение перемирия в Донбассе
Молиться о сохранении перемирия в Донбассе призвал верующих управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:59
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В УПЦ призвали молиться за продолжение перемирия в Донбассе

11:14 27.07.2020 (обновлено: 11:59 27.07.2020)
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© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкВид на Днепр
Вид на Днепр
© РИА Новости / Олег Макаров
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Молиться о сохранении перемирия в Донбассе призвал верующих управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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"Мы призываем всех верных чад нашей церкви в эти дни молитвенно поблагодарить Бога за дарованную нам милость, а также попросить его о том, чтобы соответствующее решение положило начало полного прекращения войны на востоке Украины. Мы также просим молитв и всех тех людей, на плечи которых сейчас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и нашего народа", - призывал митрополит Антоний.
По его мнению, символично, что перемирие началось 27 июля – в день, когда "в предыдущие годы сотни тысяч верующих" Украинской православной церкви выходили на крестный ход в Киеве (по случаю Дня крещения Руси – ред.), где "звучала искренняя и горячая молитва об установлении мира на нашей родной земле".
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"Миротворчество – это очень тяжелый, но все же единственно верный и правильный путь, поскольку он угоден Богу. Ведь, как сказал святитель Василий Великий, ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем, за это Господь обещал нам наибольшую свою награду", - подытожил представитель Украинской православной церкви.
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