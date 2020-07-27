В УПЦ призвали молиться за продолжение перемирия в Донбассе

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Молиться о сохранении перемирия в Донбассе призвал верующих управляющий делами Молиться о сохранении перемирия в Донбассе призвал верующих управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР ЛНР . На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

"Мы призываем всех верных чад нашей церкви в эти дни молитвенно поблагодарить Бога за дарованную нам милость, а также попросить его о том, чтобы соответствующее решение положило начало полного прекращения войны на востоке Украины. Мы также просим молитв и всех тех людей, на плечи которых сейчас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и нашего народа", - призывал митрополит Антоний.

По его мнению, символично, что перемирие началось 27 июля – в день, когда "в предыдущие годы сотни тысяч верующих" Украинской православной церкви выходили на крестный ход в Киеве (по случаю Дня крещения Руси – ред.), где "звучала искренняя и горячая молитва об установлении мира на нашей родной земле".