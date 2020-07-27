Новый космический робот из-за санкций останется без зарубежных деталей

"Понятно, что доступа к лучшим мировым решениям у нас не было и не будет ввиду санкционных ограничений", - сказал он.

Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.