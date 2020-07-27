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Новый космический робот из-за санкций останется без зарубежных деталей
Новый российский космический робот, создающийся на замену роботу "Федору", из-за санкций не получит лучших зарубежных комплектующих, поэтому будет собран из... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:45
риа наука
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Новый космический робот из-за санкций останется без зарубежных деталей

11:13 27.07.2020 (обновлено: 12:45 27.07.2020)
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© Фото : из личного архива Евгения ДудороваИсполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
Исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров
© Фото : из личного архива Евгения Дудорова
Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся на замену роботу "Федору", из-за санкций не получит лучших зарубежных комплектующих, поэтому будет собран из отечественных или локализованных к производству в России деталей, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Понятно, что доступа к лучшим мировым решениям у нас не было и не будет ввиду санкционных ограничений", - сказал он.
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Поэтому в роботе будут использоваться либо отечественные комплектующие, либо импортные комплектующие, разрешенные к применению в Российской Федерации. "Конечно, мы стремимся к тому, чтобы максимально использовать комплектующие российского производства. В частности, двигатели мы производим сами. Подана заявка на их сертификацию для использования в космической технике. С видеокамерами сложнее. Они будут российского производства, но сами матрицы в России просто не производятся и в любом случае придется использовать завозные. Если будет выбор между российскими и импортными комплектующими, а масса и габариты будут в пользу последних, будем изучать вопрос о локализации производства", - рассказал Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября "Федор" вернулся на Землю.
Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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РИА НаукаРоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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