Новый космический робот из-за санкций останется без зарубежных деталей

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся на замену роботу "Федору", из-за санкций не получит лучших зарубежных комплектующих, поэтому будет собран из отечественных или локализованных к производству в России деталей, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Понятно, что доступа к лучшим мировым решениям у нас не было и не будет ввиду санкционных ограничений", - сказал он.
Поэтому в роботе будут использоваться либо отечественные комплектующие, либо импортные комплектующие, разрешенные к применению в Российской Федерации. "Конечно, мы стремимся к тому, чтобы максимально использовать комплектующие российского производства. В частности, двигатели мы производим сами. Подана заявка на их сертификацию для использования в космической технике. С видеокамерами сложнее. Они будут российского производства, но сами матрицы в России просто не производятся и в любом случае придется использовать завозные. Если будет выбор между российскими и импортными комплектующими, а масса и габариты будут в пользу последних, будем изучать вопрос о локализации производства", - рассказал Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября "Федор" вернулся на Землю.
Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.