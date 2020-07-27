Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200727/1574967793.html
"Солнцепек" вошел в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники, сообщил в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:52
новое оружие россии
тос-1а "солнцепек"
александр михеев
ближний восток
рособоронэкспорт
нижний тагил
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:3526:1983_1400x0_80_0_0_86b5982c2144cef53589a4abde9be8e2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200205/1564269295.html
https://ria.ru/20200202/1564169078.html
2
ближний восток
нижний тагил
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:3526:1983_1400x0_80_0_0_86b5982c2144cef53589a4abde9be8e2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e35ac96a3bfc1c6000faeb5b819441e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c4d621b4481a86603e1d9ee0389a79e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тос-1а "солнцепек", александр михеев, ближний восток, рособоронэкспорт, нижний тагил, безопасность, в мире

"Солнцепек" вошел в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем

11:08 27.07.2020 (обновлено: 12:52 27.07.2020)
2562
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники, сообщил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев.
Данное заявление он сделал по итогам прошедшего накануне в Нижнем Тагиле демонстрационного показа ТОС-1А для ряда иностранных заказчиков. Мероприятие было организовано РОЭ совместно с предприятием-разработчиком данной системы - "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод").
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек
5 февраля, 11:07
Минобороны опубликовало видео стрельбы огнеметных систем "Солнцепек"
"ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых "Рособоронэкспортом" для сухопутных войск заказчиков", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
Свои "высочайшие боевые характеристики" система многократно показала в реальных боевых условиях при уничтожении укрепленных позиций террористических группировок на Ближнем Востоке.
"ТОС-1А показала на полигоне свои лучшие характеристики и продемонстрировала высокое качество стрельбы. Эффективность системы, ее огневая мощь уже давно признаны во всем мире, по примененным техническим решениям и боевой эффективности она является уникальной разработкой", - цитируется в сообщении гендиректор УВЗ Александр Потапов.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении не только российской армии, но и нескольких стран мира. В отличие от всех существующих систем залпового огня, только боевая машина БМ-1 системы ТОС-1А, имея бронирование на уровне танка и минимальную дальность стрельбы 600 метров (максимальная – 6 километров), может выполнять боевые задачи на передовой линии обороны в очень короткий промежуток времени, "практически оставаясь неуязвимой", заявляют в РОЭ.
Боевая машина БМ-1 создана на гусеничном шасси, ее вооружение состоит из пусковой установки с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью, что позволяет минимальными средствами поражать укрепленные позиции противника.
Полный залп, продолжительность которого составляет несколько секунд, способен уничтожить силы противника на площади 40 тысяч квадратных метров.
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
2 февраля, 18:58
The National Interest объяснил опасность российских "Солнцепеков"
5200011
Обсудить 2
Новое оружие РоссииТОС-1А "Солнцепек"Александр МихеевБлижний ВостокРособоронэкспортНижний ТагилБезопасностьВ мире
Рекомендуем
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
Крым. Гурзуф
Эксперты рассказали о ценах на отдых на Юге России в бархатный сезон
Медицинские работники входят в красную зону
Московская больница №24 возвращается к стандартному режиму работы
Полиция в Австралии
Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас заявил о невозможности решения международных конфликтов без России
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве супруги. Кадры СК РФ
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"
Газеты Ведомости. Архивное фото
Бывшие журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Калининград
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 46
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния