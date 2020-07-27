"Солнцепек" вошел в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники, сообщил в понедельник гендиректор " Рособоронэкспорта " (РОЭ) Александр Михеев

Данное заявление он сделал по итогам прошедшего накануне в Нижнем Тагиле демонстрационного показа ТОС-1А для ряда иностранных заказчиков. Мероприятие было организовано РОЭ совместно с предприятием-разработчиком данной системы - " Омсктрансмаш " (входит в концерн " Уралвагонзавод ").

"ТОС-1А – уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам. Благодаря своим высочайшим характеристикам, ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых "Рособоронэкспортом" для сухопутных войск заказчиков", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

Свои "высочайшие боевые характеристики" система многократно показала в реальных боевых условиях при уничтожении укрепленных позиций террористических группировок на Ближнем Востоке

"ТОС-1А показала на полигоне свои лучшие характеристики и продемонстрировала высокое качество стрельбы. Эффективность системы, ее огневая мощь уже давно признаны во всем мире, по примененным техническим решениям и боевой эффективности она является уникальной разработкой", - цитируется в сообщении гендиректор УВЗ Александр Потапов

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении не только российской армии, но и нескольких стран мира. В отличие от всех существующих систем залпового огня, только боевая машина БМ-1 системы ТОС-1А, имея бронирование на уровне танка и минимальную дальность стрельбы 600 метров (максимальная – 6 километров), может выполнять боевые задачи на передовой линии обороны в очень короткий промежуток времени, "практически оставаясь неуязвимой", заявляют в РОЭ.

Боевая машина БМ-1 создана на гусеничном шасси, ее вооружение состоит из пусковой установки с 24 направляющими трубами калибром 220 миллиметров для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью, что позволяет минимальными средствами поражать укрепленные позиции противника.