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Полиция ищет захватившего в заложники полицейского в Полтаве
Полиция продолжает искать мужчину, взявшего в заложники полицейского в Полтаве при попытке задержания, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь полиции РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:01
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, полтавская область, полтава, в мире

Полиция ищет захватившего в заложники полицейского в Полтаве

11:01 27.07.2020
172
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Полиция продолжает искать мужчину, взявшего в заложники полицейского в Полтаве при попытке задержания, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
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"Все по-прежнему, продолжаем искать", - сказал Гришин.
При этом он уточнил, что поиски проводятся в Полтавской области.
Ранее полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
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