Полиция ищет захватившего в заложники полицейского в Полтаве

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Полиция продолжает искать мужчину, взявшего в заложники полицейского в Полтаве при попытке задержания, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
"Все по-прежнему, продолжаем искать", - сказал Гришин.
При этом он уточнил, что поиски проводятся в Полтавской области.
Ранее полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".