В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

"Подозреваемый в ночь на 27 июля, находясь в одной из квартир дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры <…> нанес не менее трех ударов топором по голове последней. После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры", — сказано в сообщении.