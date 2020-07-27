https://ria.ru/20200727/1574965880.html
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:41
2020-07-27T16:24
санкт-петербург
происшествия
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14
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве супруги. Кадры СК РФ
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге. "Подозреваемый в ночь на 27 июля, находясь в одной из квартир дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры …> нанес не менее трех ударов топором по голове последней. После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры", — сказано в сообщении.
2020-07-27T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия