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В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:24
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве супруги. Кадры СК РФ
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге. "Подозреваемый в ночь на 27 июля, находясь в одной из квартир дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры …&gt; нанес не менее трех ударов топором по голове последней. После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры", — сказано в сообщении.
2020-07-27T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

10:41 27.07.2020 (обновлено: 16:24 27.07.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, тело которой он расчленил топором, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
"Подозреваемый в ночь на 27 июля, находясь в одной из квартир дома совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры <…> нанес не менее трех ударов топором по голове последней. После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, преступление произошло в доме на проспекте Художников. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу потому, что она хотела забрать ребенка после развода.
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610618215916
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