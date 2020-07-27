В Новой Зеландии вождя из Самоа приговорили к 11 годам за рабовладение

Как установило расследование, 66-летний Джозеф Матамата на протяжении 24 лет заманивал в Новую Зеландию самоанских граждан, соблазняя их хорошо оплачиваемой работой. В действительности полинезийских мигрантов ждал ежедневный бесплатный труд на фермах и в доме самого Матаматы. В случае отказа трудиться их избивали.