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В Новой Зеландии вождя из Самоа приговорили к 11 годам за рабовладение
Суд в Новой Зеландии приговорил к 11 годам тюремного заключения вождя из Самоа, который обвинялся в порабощении своих соплеменников, сообщает местный портал... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:40
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В Новой Зеландии вождя из Самоа приговорили к 11 годам за рабовладение

10:40 27.07.2020
1156
© Stephen WitherdenПолицейская машина в Новой Зеландии
Полицейская машина в Новой Зеландии
© Stephen Witherden
Полицейская машина в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд в Новой Зеландии приговорил к 11 годам тюремного заключения вождя из Самоа, который обвинялся в порабощении своих соплеменников, сообщает местный портал Stuff.
Как установило расследование, 66-летний Джозеф Матамата на протяжении 24 лет заманивал в Новую Зеландию самоанских граждан, соблазняя их хорошо оплачиваемой работой. В действительности полинезийских мигрантов ждал ежедневный бесплатный труд на фермах и в доме самого Матаматы. В случае отказа трудиться их избивали.
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В ходе судебного процесса отмечалось, что Матамата носил титул самоанского вождя-матаи, что вызывало особое доверие обманутых им людей.
Матамате также предстоит выплатить 183 тысячи новозеландских долларов (122 тысячи долларов США) в качестве компенсации своим 13 жертвам, самому младшему из которых было 12 лет в момент приезда в Новую Зеландию.
Отмечается, что процесс Матаматы стал первым делом о рабовладении в истории Новой Зеландии.
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