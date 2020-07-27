В Новой Зеландии вождя из Самоа приговорили к 11 годам за рабовладение

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд в Новой Зеландии приговорил к 11 годам тюремного заключения вождя из Самоа, который обвинялся в порабощении своих соплеменников, сообщает местный портал Stuff.
Как установило расследование, 66-летний Джозеф Матамата на протяжении 24 лет заманивал в Новую Зеландию самоанских граждан, соблазняя их хорошо оплачиваемой работой. В действительности полинезийских мигрантов ждал ежедневный бесплатный труд на фермах и в доме самого Матаматы. В случае отказа трудиться их избивали.
В ходе судебного процесса отмечалось, что Матамата носил титул самоанского вождя-матаи, что вызывало особое доверие обманутых им людей.
Матамате также предстоит выплатить 183 тысячи новозеландских долларов (122 тысячи долларов США) в качестве компенсации своим 13 жертвам, самому младшему из которых было 12 лет в момент приезда в Новую Зеландию.
Отмечается, что процесс Матаматы стал первым делом о рабовладении в истории Новой Зеландии.