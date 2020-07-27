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Тысячи огней в честь Дня ВМФ: праздничные салюты в российских городах
В России с размахом отметили День Военно-морского флота. Празднование в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке завершилось красочными салютами. Яркие... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:07
варяг (крейсер)
владивосток
севастополь
санкт-петербург
фото
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574963900_0:348:3022:2048_1400x0_80_0_0_0686b9b81d4652199f652d3180daab82.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
варяг (крейсер), владивосток, севастополь, санкт-петербург, фото, фото

Тысячи огней в честь Дня ВМФ: праздничные салюты в российских городах

14:07 27.07.2020
424
В России с размахом отметили День Военно-морского флота. Празднование в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке завершилось красочными салютами. Яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кульминацией праздника в Санкт-Петербурге стал красочный салют над Невой и в Кронштадте.

Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
1 из 10

Кульминацией праздника в Санкт-Петербурге стал красочный салют над Невой и в Кронштадте.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Салютный дивизион Михайловской артиллерийской академии дал над Петропавловской крепостью 30 залпов.

Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
2 из 10

Салютный дивизион Михайловской артиллерийской академии дал над Петропавловской крепостью 30 залпов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За салют Кронштадте отвечал прибывший из Москвы дивизион имени маршала Михалкина.

Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
3 из 10

За салют Кронштадте отвечал прибывший из Москвы дивизион имени маршала Михалкина.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За десять минут — именно столько продолжался салют — в небо над городом взмыли три тысячи фейерверков.

Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
4 из 10

За десять минут — именно столько продолжался салют — в небо над городом взмыли три тысячи фейерверков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСалют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.
Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
5 из 10
Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский

Жители и гости Севастополя стали зрителями впечатляющего пиротехнического шоу.

Салют в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота
6 из 10

Жители и гости Севастополя стали зрителями впечатляющего пиротехнического шоу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Небо над Севастопольской бухтой расцветили яркие огни.

Салют в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота
7 из 10

Небо над Севастопольской бухтой расцветили яркие огни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке праздничный салют организовали над акваторией Амурского залива.

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
8 из 10

Во Владивостоке праздничный салют организовали над акваторией Амурского залива.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Запуск фейерверочных выстрелов проходил у музея "Владивостокская крепость".

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
9 из 10

Запуск фейерверочных выстрелов проходил у музея "Владивостокская крепость".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для звукового сопровождения фейерверка задействовали две гаубицы.

Салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота
10 из 10

Для звукового сопровождения фейерверка задействовали две гаубицы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3710007
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Варяг (крейсер)ВладивостокСевастопольСанкт-ПетербургФото
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