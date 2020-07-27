Тысячи огней в честь Дня ВМФ: праздничные салюты в российских городах

Кульминацией праздника в Санкт-Петербурге стал красочный салют над Невой и в Кронштадте.
Кульминацией праздника в Санкт-Петербурге стал красочный салют над Невой и в Кронштадте.
Салютный дивизион Михайловской артиллерийской академии дал над Петропавловской крепостью 30 залпов.
Салютный дивизион Михайловской артиллерийской академии дал над Петропавловской крепостью 30 залпов.
За салют Кронштадте отвечал прибывший из Москвы дивизион имени маршала Михалкина.
За салют Кронштадте отвечал прибывший из Москвы дивизион имени маршала Михалкина.
За десять минут — именно столько продолжался салют — в небо над городом взмыли три тысячи фейерверков.
За десять минут — именно столько продолжался салют — в небо над городом взмыли три тысячи фейерверков.
Жители и гости Севастополя стали зрителями впечатляющего пиротехнического шоу.
Жители и гости Севастополя стали зрителями впечатляющего пиротехнического шоу.
Небо над Севастопольской бухтой расцветили яркие огни.
Во Владивостоке праздничный салют организовали над акваторией Амурского залива.
Во Владивостоке праздничный салют организовали над акваторией Амурского залива.
Запуск фейерверочных выстрелов проходил у музея "Владивостокская крепость".
Запуск фейерверочных выстрелов проходил у музея "Владивостокская крепость".
Для звукового сопровождения фейерверка задействовали две гаубицы.
Для звукового сопровождения фейерверка задействовали две гаубицы.